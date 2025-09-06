El Ipaat difundió números parciales de la zafra 2025 en la región

Con la finalización de agosto resulta importante tener en cuente cómo avanza la zafra 2025 en la región. Debido a ello, el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) difundió cuál es la situación actual de la campaña.
La zafra en curso registra un avance del 68% en la cosecha, acompañado por un buen ritmo de molienda. Esto indica que, finalizando agosto, la molienda de caña de azúcar en Tucumán, continúa a buen ritmo, sin paradas en los ingenios.
De acuerdo con los datos proporcionados por los ingenios, transcurridos 142 días desde el inicio de la zafra, se han molido 11.935.505 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un incremento de un 4%, respecto del registrado en igual período del año pasado.
La zafra 2025 alcanza un avance del 68%, respecto de lo estimado en el último informe de disponibilidad de materia prima, elaborado por los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
Durante el mismo período se produjeron 829.293 toneladas de azúcar físico. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios.
• Azúcar blanco común tipo A (522.785 toneladas)
• Azúcar crudo (191.947 toneladas),
• Azúcar orgánico (16.645 toneladas)
• Azúcar refinado (97.916 toneladas).
La campaña de alcohol, con 10 destilerías produciendo, alcanza los 126 días y a la fecha produjeron 188.935.363 litros, lo que representa un incremento de un 7% en comparación con la misma fecha de 2024.
Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 103.024.144 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 55% del alcohol hidratado producido.
En cuanto a la producción sucroalcoholera de Salta y de Jujuy, esos ingenios llevan 106 días de molienda, durante los cuales según lo comunicado al Ipaat molieron un total de 4.205.312 toneladas de caña bruta.
Con un avance de la zafra 2025 del 55%, respecto de las estimaciones de materia prima disponible comunicadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias.
Azúcar físico
En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 274.072 toneladas. De las que se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios.
• Azúcar blanco (47.217 toneladas)
• Azúcar crudo (68.836 toneladas),
• Azúcar orgánico (70.549 toneladas),
• Azúcar refinado (85.077 toneladas).
En cuanto a la campaña de alcohol, las cinco destilerías que están en actividad en esas provincias produjeron 101.467.123 litros de alcohol hidratado.
De este total se deshidrataron hasta el momento 84.886.494 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido.
El volumen total de la zafra en Argentina lleva 16.140.817 toneladas de caña molida bruta, con un total de 1.100.972 toneladas de azúcar físico y 300.402.486 litros de alcohol hidratado total.