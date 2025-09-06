Trigo: si las condiciones climáticas ayudan se obtendrían rindes en torno del promedio histórico

“La campaña de trigo en Tucumán transita con lotes que, en general, muestran un estado de moderado a bueno. La acumulación de agua en el perfil, al finalizar el verano y durante el otoño, fue limitada, lo que condicionó los cultivos de invierno desde el inicio”, señaló Franco Scalora, jefe de la Subestación Monte Redondo de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
Añadió que las siembras tempranas (primera quincena de mayo) lograron una mejor estructura de planta gracias a mejores condiciones de humedad y de temperatura en el suelo. “Hoy se encuentran en plena floración y llenado de granos; son los lotes que presentan mejor aspecto”, dijo.
Advirtió qu, sin embargo, estas fechas tempranas sufrieron un fuerte ataque de Spodoptera frugiperda, que actuó como cortadora y defoliadora, provocando reducciones importantes del stand de plantas. Esto obligó a resembrar algunos sectores del lote. “En estas siembras tempranas se realizaron aplicaciones de insecticidas para frenar los daños ocasionados por esta plaga. Y deberán evaluarse los posibles efectos de las heladas tardías del 24 y 25 de agosto, que coincidieron con etapas críticas de floración y llenado”, indicó.
Las siembras más tardías (finales de mayo y principios de junio) no registraron problemas iniciales de Spodoptera frugiperda, debido a las temperaturas más bajas. “No obstante, vienen retrasadas en desarrollo, con dificultades para cerrar el surco. Como punto positivo, al momento de las heladas tardías estas plantas aún no estaban en floración, lo que reduce el riesgo de daños por frío”, explicó Scalora.
En lo sanitario técnicos de la sección Zoología Agrícola indicaron que hasta ahora no se observan grandes problemas de pulgones, plaga donde el control biológico suele tener gran impacto, limitando su desarrollo. En algunas zonas se están reportando daños ocasionados por arañuela, por lo cual se recomienda su seguimiento, ya que el aumento de las temperaturas favorece su desarrollo. Esto torna necesario evaluar la posibilidad de un control químico de este ácaro, en función de las expectativas de rinde del lote.
En cuanto a enfermedades, los técnicos de la sección Fitopatología detectaron roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. tritici) y roya anaranjada (Puccinia triticina) en diferentes zonas de la provincia. Ante condiciones de rocío y temperaturas frescas, estas enfermedades progresan con rapidez, motivo por el cual muchos lotes ya recibieron aplicaciones de fungicidas. Recomiendan mantener el monitoreo; en especial, en aquellos lotes sembrados con variedades susceptibles. Esta información es necesaria para la toma de decisión en el manejo de estas patologías.
Aún queda un largo camino hasta la cosecha, con un panorama variado en cuanto a la disponibilidad de agua, las fechas de siembra, las plagas y enfermedades. El desenlace dependerá en gran medida de la evolución de las condiciones meteorológicas en las próximas semanas. Si estas son favorables al cultivo, la campaña podría concluir con rendimientos en torno al promedio histórico para la zona.