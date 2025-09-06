Trigo: si las condiciones climáticas ayudan se obtendrían rindes en torno del promedio histórico

En lo sanitario técnicos de la sección Zoología Agrícola indicaron que hasta ahora no se observan grandes problemas de pulgones, plaga donde el control biológico suele tener gran impacto, limitando su desarrollo. En algunas zonas se están reportando daños ocasionados por arañuela, por lo cual se recomienda su seguimiento, ya que el aumento de las temperaturas favorece su desarrollo. Esto torna necesario evaluar la posibilidad de un control químico de este ácaro, en función de las expectativas de rinde del lote.