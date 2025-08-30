Escenario favorable: el 99,5% del trigo muestra un desarrollo “normal a excelente”

Es interesante ver la situación del norte del país. Hace un mes, en Santiago del Estero se había cerrado la siembra por falta de agua, y se descontaban 40.000 hectáreas. Hoy se espera la llegada de lluvias que mejoren el estado de los cuadros implantados, que hoy se encuentran regulares debido a emergencias irregulares. También sería muy importante que llueva para lanzar la siembra de girasol, sobre la cual hay mucha expectativa; más cuando hubo muy buenas experiencias en la campaña pasada en siembras tardías que lograron altos rindes. Gracias a esa experiencia, en este año se amplió la ventana de siembra hasta el 15 de octubre, lo que permite más margen para recargar perfiles de humedad, pero que también hace que haya intención de sumar más hectáreas.