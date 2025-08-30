Escenario favorable: el 99,5% del trigo muestra un desarrollo “normal a excelente”

El trigo continúa su desarrollo bajo un escenario favorable. La condición hídrica se sostiene en “adecuada a óptima” para el 84,8% del área, mientras la condición de cultivo “normal a excelente” asciende al 99,5%. Las expectativas sobre la performance del cereal continúan elevadas en la medida en que avanza el desarrollo bajo condiciones agroclimáticamente prósperas.
Actualmente, un 18,3% del área sembrada con el cereal transita desde el estadio de encañazón en adelante, y las expectativas de rinde se mantienen por encima de la media. Sumado a ello, el pronóstico de lluvias para este fin de semana permitiría sostener este escenario sobre el margen este del centro y norte del área agrícola.
Es interesante ver la situación del norte del país. Hace un mes, en Santiago del Estero se había cerrado la siembra por falta de agua, y se descontaban 40.000 hectáreas. Hoy se espera la llegada de lluvias que mejoren el estado de los cuadros implantados, que hoy se encuentran regulares debido a emergencias irregulares. También sería muy importante que llueva para lanzar la siembra de girasol, sobre la cual hay mucha expectativa; más cuando hubo muy buenas experiencias en la campaña pasada en siembras tardías que lograron altos rindes. Gracias a esa experiencia, en este año se amplió la ventana de siembra hasta el 15 de octubre, lo que permite más margen para recargar perfiles de humedad, pero que también hace que haya intención de sumar más hectáreas.