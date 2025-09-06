En esta campaña, el área total implantada con cítricos en Tucumán llega a 39.040 hectáreas

Comparando esta campaña con la de 2024, en la cual la superficie con citrus en Tucumán alcanzó las 42.317 hectáreas, se advierte un fuerte retroceso de un 7,74%, equivalente a 3.277 hectáreas. Monteros es el departamento donde más cayó, con 623 hectáreas; Tafí Viejo bajó 505 hectáreas, y Burruyacu, 421 hectáreas. Todos los departamentos registraron una disminución de entre un 1,21% y un 13% (Tabla 2).