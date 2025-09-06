En esta campaña, el área total implantada con cítricos en Tucumán llega a 39.040 hectáreas

Integrantes del grupo de Teledetección y Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de Famaillá del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) evaluaron el área implantada con citrus en la provincia de Tucumán, para la actual campaña.
El trabajo se realizó por medio del procesamiento digital de imágenes satelitales, para el cual se aplicaron metodologías de teledetección y análisis SIG.
Las imágenes del satélite Sentinel-2A usadas para este estudio fueron obtenidas de la plataforma Copernicus Open Access Hub, programa de observación terrestre de la Unión Europea. Dichas imágenes son el resultado de una colaboración estrecha entre la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Europea.
Se usaron imágenes de nivel 2A corregidas atmosféricamente y reproyectadas a “Transverse Mercator”, datum “WGS 84”, en las bandas 2 (azul), 3 (verde), 4 (rojo), 8 (NIR infrarrojo cercano) y 11 (SWIR infrarrojo onda corta), que presentan resoluciones espaciales de 10 m y 20 m, correspondientes a los meses de febrero a agosto de 2025.
También, se realizaron análisis multitemporales aplicando metodologías de análisis visual, digitalización de parcelas y análisis digital mediante clasificación supervisada con puntos de control de lotes conocidos y verificados para la presente campaña.
El software empleado para el procesamiento de imágenes, análisis de datos georreferenciados y elaboración de cartografía digital fue QGIS.
Los datos obtenidos determinaron que la superficie total implantada con cítricos en Tucumán durante la campaña 2025 es de 39.040 hectáreas (Figura 1).
Burruyacú es, por excelencia, el mayor productor de citrus en la provincia, ya que contiene un 35,53% de la producción total. Famaillá, Tafí Viejo y Monteros superan un 8% por departamento (Tabla 1).
Comparando esta campaña con la de 2024, en la cual la superficie con citrus en Tucumán alcanzó las 42.317 hectáreas, se advierte un fuerte retroceso de un 7,74%, equivalente a 3.277 hectáreas. Monteros es el departamento donde más cayó, con 623 hectáreas; Tafí Viejo bajó 505 hectáreas, y Burruyacu, 421 hectáreas. Todos los departamentos registraron una disminución de entre un 1,21% y un 13% (Tabla 2).
El relevamiento es parte de las estimaciones anuales que hace la EEA Famaillá del INTA sobre el área ocupada por los principales cultivos de la provincia -en este caso, citrus-. Esto permite conocer la expansión o crecimiento de ciertas actividades agrícolas y notar el cambio de uso del suelo agrícola.