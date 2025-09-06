Secciones
El Día Nacional del Árbol

El árbol no solo embellece la ciudad con sus flores, sino que aporta múltiples beneficios; entre otros, absorben el CO2 -ayuda a reducir la concentración de gases-, regulan la temperatura en áreas urbanas y mejoran la calidad del aire. El Senasa garantiza la producción de árboles nativos sanos, lo que fortalece la conservación de la biodiversidad y fomenta el arbolado urbano.

Gustavo Frías Silva
Gustavo Frías Silva
