El mejor momento para consumir yogur y aprovechar al máximo sus beneficios

Otro beneficio importante está vinculado al control del peso. Reemplazar refrigerios poco saludables por yogur contribuye a reducir la ingesta calórica, ya que su contenido de proteínas y calcio promueve la sensación de saciedad. Según los especialistas, incluirlo en el desayuno o como colación previa a las comidas es una estrategia eficaz para moderar el apetito.