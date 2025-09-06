Secciones
SociedadSalud

El mejor momento para consumir yogur y aprovechar al máximo sus beneficios

Los probióticos de este alimento, junto a su aporte de calcio y proteínas, brindan beneficios únicos cuando se lo consume correctamente.

El mejor momento para consumir yogur y aprovechar al máximo sus beneficios
Hace 15 Min

Consumir yogur en el momento adecuado puede potenciar sus efectos positivos en la digestión, la salud ósea y el control del peso. Así lo señala un artículo de Verywell Health, que destaca cómo el horario y el tipo de yogur elegido influyen en sus beneficios.

Para optimizar la salud digestiva, el informe recomienda ingerir yogur junto con las comidas o hasta 30 minutos antes de ellas. Esto se debe a que los probióticos, como el Lactobacillus, “sobreviven mejor al ambiente ácido del estómago cuando está menos lleno”, favoreciendo así la microbiota intestinal, consignó La Nación.

Otro beneficio importante está vinculado al control del peso. Reemplazar refrigerios poco saludables por yogur contribuye a reducir la ingesta calórica, ya que su contenido de proteínas y calcio promueve la sensación de saciedad. Según los especialistas, incluirlo en el desayuno o como colación previa a las comidas es una estrategia eficaz para moderar el apetito.

Fortalecimiento de los huesos

El yogur también juega un papel clave en la salud ósea. Rico en calcio, vitamina D, proteínas y probióticos, su consumo regular contribuye a una mayor densidad ósea. Verywell Health subraya que incorporarlo en el desayuno o después del ejercicio físico resulta especialmente beneficioso para mantener los huesos fuertes.

Recomendaciones de consumo

- Salud intestinal: ingerir yogur con las comidas o hasta media hora antes.

- Control de peso: preferir yogur natural sin azúcar, en el desayuno o como snack saludable.

- Salud ósea: incluirlo después de la actividad física o en la primera comida del día.

- Tipo de yogur: elegir variedades naturales, sin azúcar añadida, y priorizar el yogur griego por su mayor aporte proteico y nutricional.

En conclusión, más allá de sus reconocidos beneficios, el impacto del yogur en la salud puede potenciarse si se consume en el momento oportuno y en su versión más natural.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seis ideas de snacks de ejercicio para romper con el sedentarismo y mejorar la salud

Seis ideas de "snacks de ejercicio" para romper con el sedentarismo y mejorar la salud

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

Los tres beneficios de sumar cítricos a la dieta diaria, según la ciencia

Los tres beneficios de sumar cítricos a la dieta diaria, según la ciencia

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

Lo más popular
Tucumán está de la cabeza
1

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
2

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
3

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
4

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
5

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las escribanas de la historia
6

Las escribanas de la historia

Más Noticias
A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las escribanas de la historia

Las escribanas de la historia

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Tucumán está de la cabeza

Tucumán está de la cabeza

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Comentarios