Messi encendió las alarmas tras el 3-0 a Venezuela con una frase inesperada sobre su futuro

En su última presentación oficial con la Selección Argentina en el país, Lionel Messi brilló con dos goles en la victoria 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, más allá de la alegría por el resultado, una frase suya al terminar el encuentro generó un fuerte debate y encendió la preocupación entre los hinchas.
Apenas sonó el pitazo final en el Monumental, Messi sorprendió con una reflexión sobre su futuro en el fútbol. Dijo: “No creo que juegue el otro Mundial por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero ya estamos ahí, estoy ilusionado y con ganas, pero voy día a día, partido tras partido”. Sus palabras abrieron la incógnita sobre su presencia en la Copa del Mundo 2026.
El capitán explicó que sus dudas están relacionadas con las exigencias físicas de este año. “Este año hubo muchos partidos, mucha seguidilla, uno tras otro. Vengo de estar parado unos días y cuando volví me resentí, ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones”, señaló, dejando ver que su continuidad dependerá de cómo responda su cuerpo.
Las imágenes de Messi llorando y celebrando con sus goles recorrieron el mundo, mientras los hinchas intentaban procesar lo dicho por su ídolo. La frase “lo más lógico es que no llegue” fue interpretada de distintas formas: para algunos, el astro hablaba del Mundial 2026, mientras que otros creen que se refería al torneo de 2030.
En medio de la emoción, las redes sociales se llenaron de mensajes. Muchos manifestaron su tristeza al imaginar un futuro sin Messi en la Selección, mientras que otros eligieron quedarse con la esperanza de que pueda estar en la próxima gran cita. Lo cierto es que el impacto de sus declaraciones fue inmediato y generó un mar de especulaciones.
Mirando hacia adelante
En sus declaraciones posteriores, Messi aclaró que su deseo es seguir vistiendo la camiseta albiceleste. Confirmó que estará en la próxima fecha FIFA de octubre y, junto al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, evaluarán su estado físico partido tras partido para llegar en la mejor condición al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.