Messi encendió las alarmas tras el 3-0 a Venezuela con una frase inesperada sobre su futuro

Apenas sonó el pitazo final en el Monumental, Messi sorprendió con una reflexión sobre su futuro en el fútbol. Dijo: “No creo que juegue el otro Mundial por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero ya estamos ahí, estoy ilusionado y con ganas, pero voy día a día, partido tras partido”. Sus palabras abrieron la incógnita sobre su presencia en la Copa del Mundo 2026.