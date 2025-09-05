Secciones
Messi emocionó con un posteo tras su último partido en Argentina y dejó una frase llena de incertidumbre

El capitán marcó dos goles, lloró en el Monumental y lanzó un mensaje que conmovió a millones. ¿Fue una despedida anticipada?

Hace 2 Hs

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje cargado de emociones tras lo que fue su último partido oficial con la Selección Argentina en el país. En el Monumental, marcó dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela y, pese a hablar en la cancha y en zona mixta, también eligió expresarse en Instagram. 

Allí escribió: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”.

Desde la previa se percibió el clima único: el público coreó su nombre constantemente y el capitán no pudo contener las lágrimas durante la entrada en calor.

“Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”, dijo el capitán. “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”, agregó.

El crack explicó que Lionel Scaloni lo liberó del viaje a Ecuador para preservarlo físicamente, debido a la seguidilla que se le viene con Inter Miami.

“Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar”, confesó sobre su futuro.

Lo que viene para Messi y la Selección

El próximo partido oficial de Messi con Argentina podría ser la Finalissima 2026 ante España, entre marzo y abril. Antes, habrá amistosos en Estados Unidos, Angola e India. Ya con la mira en el Mundial 2026, la AFA confirmó partidos de preparación en junio, previo al sorteo de grupos en diciembre de 2025. El torneo comenzará en México el 11 de junio y cerrará en Nueva York el 19 de julio.

