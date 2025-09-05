Trump advierte que EEUU “derribará” los aviones venezolanos que representen una amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una advertencia contundente contra Venezuela al asegurar que derribará cualquier avión militar del país sudamericano que represente una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe. “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, dijo.
Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval, Trump se refirió a la posibilidad de nuevos incidentes: “Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. Nos enteramos de lo que pasó, pero en realidad no terminó así, no como lo describieron”, sostuvo el mandatario.
Al ser consultado sobre quién tomaría la decisión de responder a un nuevo sobrevuelo, Trump apuntó directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine: “Diría que usted... usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer”, afirmó.
Aunque evitó precisar la distancia a la que se acercaron los aviones venezolanos, el presidente fue categórico: “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.