Los Pumas vs Wallabies en el Rugby Championship: hora, sede y declaraciones de los entrenadores

La mirada australiana

El head coach de los Wallabies también se había referido días atrás al presente del seleccionado argentino, que en esta temporada logró victorias resonantes. “Argentina ha estado en buena forma este año, con triunfos sobre los British & Irish Lions y Nueva Zelanda, y sabemos que será muy difícil vencerlos en Townsville”, sostuvo Schmidt tras la derrota de su equipo ante Sudáfrica por 22-30.