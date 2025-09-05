Secciones
Los Pumas vs Wallabies en el Rugby Championship: hora, sede y declaraciones de los entrenadores

Felipe Contepomi y Joe Schmidt protagonizaron un cruce de elogios y humor en la previa, en un partido clave para ambos seleccionados

Los Pumas vs Wallabies en el Rugby Championship: hora, sede y declaraciones de los entrenadores
Hace 1 Hs

Faltan apenas horas para que Los Pumas vuelvan a salir a la cancha por la fecha 3 del Rugby Championship. Este sábado desde la 1.30 (hora argentina), el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi enfrentará a los Wallabies en Queensland, en el primero de los dos cruces que se disputarán en territorio australiano. 

El encuentro promete intensidad: ambos equipos llegan con una victoria y una derrota en su haber, aunque Australia suma un punto bonus que lo deja mejor posicionado en la tabla.

Respeto entre entrenadores

En la previa, los head coach de ambos seleccionados dieron muestras del vínculo cercano que los une. Contepomi habló sobre Joe Schmidt y destacó su estilo detallista y meticuloso. “Sabemos que es minucioso, detallista, y algo va a tener preparado. Un truco, o dos... o tres bajo la manga”, advirtió el entrenador argentino.

La respuesta del neozelandés que conduce a los Wallabies no tardó en llegar. En conferencia de prensa, lanzó con humor: “Eso me da un poco de miedo por lo que está tramando y espero que no esté durmiendo bien pensando en lo que podríamos tener en nuestro arsenal”.

Más allá de la chicana amistosa, Schmidt también resaltó su respeto por Contepomi: “Valoro mucho a Felipe como entrenador y es un buen tipo. Esas dos cosas significan que le deseo lo mejor cuando juegue contra otros equipos. No contra nosotros el sábado, eso seguro”.

La mirada australiana 

El head coach de los Wallabies también se había referido días atrás al presente del seleccionado argentino, que en esta temporada logró victorias resonantes. “Argentina ha estado en buena forma este año, con triunfos sobre los British & Irish Lions y Nueva Zelanda, y sabemos que será muy difícil vencerlos en Townsville”, sostuvo Schmidt tras la derrota de su equipo ante Sudáfrica por 22-30.

Contepomi y Schmidt se respetan y se elogian, pero en Queensland se verán las caras en un choque donde ninguno regalará nada. 

