Ernesto García Soaje, el hombre que reconstruyó a San Martín: títulos, reformas y una pasión intacta

- Estuve en dos partidos, pero se me borraron las jugadas de la memoria. Sí me acuerdo de los jugadores. Hay una imagen de Lirio Díaz que no se me borra. Tampoco olvido a (Ernesto) Figueroa, al que le decían “Comegente”. También lo vi jugar a Martín Blasco padre y después al hijo. Lo mismo me pasó con los Lacroix. A casi todos los llamaban por su apodo. A muchos los conocí personalmente muchos años más tarde. Era una época en la que todos los clubes tenían grandes jugadores.