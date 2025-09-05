Franco Colapinto, después de la segunda práctica en Monza: “Estamos lejos, hay que entender el porqué”

“El auto no se sentía bien, nos costó bastante. Teníamos poco grip en la parte trasera y eso hizo que se sobrecalentaran las ruedas. Así es muy difícil mantener ritmo”, explicó el piloto de Pilar, que completó su primer ensayo del fin de semana luego de que en la FP1 su butaca fuera ocupada por el reserva Paul Aron.