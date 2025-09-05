Secciones
Franco Colapinto, después de la segunda práctica en Monza: “Estamos lejos, hay que entender el porqué”

El argentino analizó un viernes complicado de Fórmula 1 y remarcó que Alpine deberá trabajar para mejorar de cara a la clasificación.

Hace 27 Min

Tras cerrar el viernes en el último puesto de la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia, Franco Colapinto habló sobre sus sensaciones en el “Templo de la Velocidad” y dejó en claro que Alpine tiene mucho trabajo por delante.

“El auto no se sentía bien, nos costó bastante. Teníamos poco grip en la parte trasera y eso hizo que se sobrecalentaran las ruedas. Así es muy difícil mantener ritmo”, explicó el piloto de Pilar, que completó su primer ensayo del fin de semana luego de que en la FP1 su butaca fuera ocupada por el reserva Paul Aron.

Colapinto aseguró que las dificultades del viernes no lo sorprendieron. “Es lo que nos suele pasar los viernes. Hay que buscar el camino y entender por qué estamos tan lejos. Perdí mucho tiempo en algunos sectores y necesitamos encontrar más performance”, señaló.

El argentino contó además que Alpine priorizó acumular kilometraje con el tanque cargado. “Necesitábamos dar más vueltas con el auto pesado porque no teníamos información de eso. Por eso optamos por trabajar con esa configuración en vez de ir a buscar un tiempo rápido”, remarcó.

Pese al cierre de jornada en el fondo de la tabla, Colapinto se mostró sereno: “Estoy tranquilo para mañana. Sabemos que hay cosas para mejorar y el trabajo será intenso esta tarde para llegar mejor a la clasificación”, afirmó.

El argentino volverá a salir a pista este sábado con la mira puesta en la clasificación. La prioridad de Alpine será encontrar respuestas rápidas a los problemas de adherencia que complicaron la jornada y, sobre todo, acercarse a un rendimiento que le permita a Colapinto competir con más solidez en el histórico trazado de Monza.

Temas ItaliaFórmula 1Franco ColapintoAlpinePaul Aron
