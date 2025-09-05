Monza expuso las dificultades de Alpine: Franco Colapinto quedó último en la segunda práctica

La cita italiana de este año no es una más en el calendario. El “Templo de la Velocidad” cumple 75 ediciones como sede de un Gran Premio de Fórmula 1, la misma cifra que este año celebra el propio Mundial. Solo en 1980 la carrera se mudó a Imola: en el resto, Monza fue escenario de la máxima categoría, con su mística intacta y con un público que convierte cada fin de semana en un espectáculo irrepetible.