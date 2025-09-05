Monza expuso las dificultades de Alpine: Franco Colapinto quedó último en la segunda práctica

El primer día del Gran Premio de Italia entregó contrastes bien marcados en el histórico Autódromo de Monza. Mientras McLaren y Ferrari mostraron solidez en la pista, Alpine vivió un viernes cuesta arriba. Franco Colapinto terminó en el último puesto de la segunda tanda de entrenamientos libres, en su regreso a la actividad tras ceder el auto en la FP1.
El argentino registró un tiempo de 1:21.564, lo que lo dejó a 1.686 segundos del líder de la sesión, Lando Norris, quien paró el reloj en 1:19.878 y reafirmó su condición de especialista en prácticas. El piloto de Pilar quedó 20°, apenas cuatro décimas detrás de su compañero Pierre Gasly (18°), confirmando las dificultades de la escudería francesa en un circuito que expone sus debilidades en velocidad punta.
Colapinto salió a rodar en la FP2 tras ver desde afuera la primera tanda, en la que Paul Aron, piloto de reserva, ocupó su butaca y también terminó en el fondo. El estonio completó 23 giros, llegó a girar en 1:22.153 y hasta protagonizó un trompo en la curva 4. Así, cuando el argentino salió a pista en la segunda práctica, Alpine ya sabía que el trabajo sería cuesta arriba.
En las primeras vueltas, Colapinto se mostró atrasado, girando en tiempos de 1:24. Sin embargo, logró progresar hasta el 1:21.564 definitivo, con distintos compuestos de neumáticos y tandas largas cargadas de combustible. El enfoque del equipo estuvo más en recopilar datos para la carrera que en buscar un giro rápido.
La jornada, de todos modos, no fue sencilla para nadie. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) provocó una bandera roja tras despistarse, Charles Leclerc se fue al pasto aunque logró recuperar el control de su Ferrari, y Lance Stroll terminó enojado con Alex Albon por una maniobra en pista. La presencia de leca en varios sectores también generó que varios equipos pidieran revisar el piso de sus autos.
McLaren y Ferrari, arriba
El cierre del viernes dejó arriba a Norris, seguido por Leclerc y un sorprendente Carlos Sainz con Williams, tercero tanto en la FP1 como en la FP2. Oscar Piastri, líder del campeonato, fue cuarto con el otro McLaren, mientras que Lewis Hamilton cerró el top cinco en su Ferrari.
Post Instagram
La otra nota positiva del día fue Albon, que ubicó a su Williams en la séptima colocación, confirmando un buen rendimiento para la escudería inglesa.
La cita italiana de este año no es una más en el calendario. El “Templo de la Velocidad” cumple 75 ediciones como sede de un Gran Premio de Fórmula 1, la misma cifra que este año celebra el propio Mundial. Solo en 1980 la carrera se mudó a Imola: en el resto, Monza fue escenario de la máxima categoría, con su mística intacta y con un público que convierte cada fin de semana en un espectáculo irrepetible.
Lo que sigue
El desafío para Colapinto y Alpine continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde las 7.30, y con la clasificación a partir de las 11.00. El domingo, desde las 10.00 (hora argentina), será el turno de la carrera en el circuito que, por velocidad y tradición, sigue siendo uno de los grandes templos del automovilismo mundial.