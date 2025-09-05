Sin Franco Colapinto en pista, Ferrari dominó la primera práctica libre en Monza

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tuvo su arranque oficial con la Práctica Libre 1 en el histórico Autódromo Nacional de Monza. Este viernes, Ferrari hizo ilusionar a su público con un arranque ideal. Lewis Hamilton, en su debut con la escudería de Maranello en suelo italiano, marcó el mejor tiempo (1:20.117), seguido de cerca por Charles Leclerc. El tercer puesto quedó en manos de Carlos Sainz con el Williams, y Max Verstappen se ubicó cuarto con Red Bull.