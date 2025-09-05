Secciones
Sin Franco Colapinto en pista, Ferrari dominó la primera práctica libre en Monza

Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en su debut con la escudería en Italia, Charales Leclerc fue segundo y Carlos Sainz sorprendió con el Williams.

FERRARI ENCENDIÓ MONZA. Hamilton y Leclerc dominaron la primera práctica libre ante el fervor de los tifosi. FERRARI ENCENDIÓ MONZA. Hamilton y Leclerc dominaron la primera práctica libre ante el fervor de los tifosi. ./X @ScuderiaFerrari
Hace 1 Hs

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tuvo su arranque oficial con la Práctica Libre 1 en el histórico Autódromo Nacional de Monza. Este viernes, Ferrari hizo ilusionar a su público con un arranque ideal. Lewis Hamilton, en su debut con la escudería de Maranello en suelo italiano, marcó el mejor tiempo (1:20.117), seguido de cerca por Charles Leclerc. El tercer puesto quedó en manos de Carlos Sainz con el Williams, y Max Verstappen se ubicó cuarto con Red Bull.

La sesión estuvo marcada por dos ausencias notorias. Una de ellas, la del argentino Franco Colapinto, que no giró en la primera tanda porque Alpine decidió darle su auto al piloto reserva Paul Aron. El estonio no tuvo un ensayo sencillo: cerró último en la clasificación, tras un trompo que lo dejó sin margen de mejora. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco brilló y quedó 18°.

La otra ausencia fue la de Oscar Piastri, que cedió su McLaren al joven Alex Dunne, debutante en la categoría, quien terminó en el puesto 16. Colapinto volverá a pista en la segunda práctica del día, en el mismo escenario que lo vio debutar en la F1 hace un año con Williams.

El dominio local de Ferrari fue lo más celebrado por los tifosi. Hamilton y Leclerc se mostraron sólidos desde el inicio, y el siete veces campeón del mundo se adueñó del primer registro. Detrás, Kimi Antonelli (Mercedes) completó el top 5 junto a Lando Norris (McLaren), que debió conformarse con el sexto lugar.

La tanda no estuvo exenta de incidentes. La pista tuvo que ser neutralizada con bandera roja por la presencia de grava tras varios despistes, entre ellos el de Isack Hadjar. Sobre el cierre, George Russell se quedó sin potencia en su Mercedes, lo que obligó a detener nuevamente la actividad. Se espera confirmación sobre si podrá salir a la segunda práctica.

El fin de semana en Monza recién comienza, y la ilusión roja ya encendió al público italiano. Colapinto, por su parte, aguarda su turno para volver a rodar en el circuito que marcó su estreno en la categoría reina.

