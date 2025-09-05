En Tucumán, un foro promueve el uso de la bicicleta como transporte urbano

Aparicio destacó que uno de los ejes centrales será la seguridad vial, un tema sensible tras el grave accidente que sufrió días atrás el ciclista tucumano José “Cheo” Hernández, hoy en estado delicado. “Es un golpe muy duro. Su caso refleja la falta de políticas públicas que eviten tragedias como esta. Desde 2022 trabajamos en un proyecto de ciclovía en El Cadillal, de 25 kilómetros, que ya cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y aprobación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero aún falta avanzar en la implementación”, señaló.