En Tucumán, un foro promueve el uso de la bicicleta como transporte urbano

Con la consigna de pensar en la bicicleta no solo como una práctica deportiva, sino también como un medio de movilidad sustentable, comenzó en San Miguel de Tucumán la séptima edición del Foro Argentino de la Bicicleta. El evento se lleva a cabo en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), donde participan referentes de distintas provincias del país y de Chile.
“Estamos contentos como Asociación Civil anfitriona de este encuentro. El foro busca que reflexionemos sobre cómo concebimos las ciudades, cómo utilizamos el espacio público y cómo generamos alternativas de movilidad que no estén centradas únicamente en los vehículos motorizados”, explicó a LA GACETA Leandro Aparicio, coordinador de MetaBis, la agrupación coorganizadora local.
El programa incluye charlas, talleres y exposiciones sobre experiencias de sistemas públicos de bicicletas en provincias como Catamarca, La Rioja y Mendoza, además de casos internacionales, como el de Valparaíso (Chile), que comparte con Tucumán las dificultades de una geografía urbana con calles angostas y trazados coloniales.
Aparicio destacó que uno de los ejes centrales será la seguridad vial, un tema sensible tras el grave accidente que sufrió días atrás el ciclista tucumano José “Cheo” Hernández, hoy en estado delicado. “Es un golpe muy duro. Su caso refleja la falta de políticas públicas que eviten tragedias como esta. Desde 2022 trabajamos en un proyecto de ciclovía en El Cadillal, de 25 kilómetros, que ya cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y aprobación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero aún falta avanzar en la implementación”, señaló.
El foro busca ser un puente entre la ciudadanía y los funcionarios responsables de definir políticas de movilidad. “Cada vez más gente se traslada en bicicleta en Tucumán. Queremos hacerlo de manera segura, sin miedo a accidentes ni a robos. Este espacio sirve para pensar soluciones no solo para los ciclistas, sino para toda la ciudad: menos embotellamientos, menos contaminación y un tránsito más ordenado”, agregó la activista Cami López Morales.
Las actividades continuarán hasta el domingo con mesas de debate, ferias, bicicleteadas y la participación de organizaciones de todo el país.