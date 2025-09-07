Protege tu audición: consejos de un experto para prevenir la pérdida auditiva en la adultez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 5% de la población mundial (430 millones de personas) tiene problemas de audición, y se proyecta que esta cifra aumentará a 2.500 millones para 2050. Sin embargo, no todo está perdido: muchas de estas situaciones pueden evitarse.
"Los jóvenes, en particular, están en riesgo de sufrir pérdida auditiva evitable, y millones más padecen infecciones de oído tratables," advierte Santiago Alberto Arauz, experto de Medel, empresa especializada en implantes cocleares. "Por eso, **no esperes a tener problemas: la consulta con un especialista es fundamental para la prevención.
¿Qué es la hipoacusia y cómo prevenirla?
La hipoacusia, o pérdida de audición, se produce por daños en el oído interno o en el nervio auditivo, afectando la comunicación y el desarrollo del lenguaje. Puede afectar uno o ambos oídos. Afortunadamente, en muchos casos, es prevenible.
Arauz señala que la hipoacusia congénita puede prevenirse con vacunas, cuidado prenatal y atención otológica. La OMS confirma que el 60% de la pérdida auditiva en niños se debe a causas prevenibles, destacando la importancia de la salud pública.
Protégete en la edad adulta
La clave para los adultos reside en regular el ruido, practicar la escucha segura y monitorear el uso de medicamentos ototóxicos (que pueden dañar el oído).
En Argentina, la Ley 25.415 asegura la evaluación auditiva de los recién nacidos. Pero, ¿qué puedes hacer tú para proteger tu audición en la edad adulta?
La hipoacusia adquirida puede ser causada por el envejecimiento (presbiacusia), traumatismos, exposición prolongada a ruidos fuertes o infecciones virales. Para prevenirla, especialmente entre los 12 y 35 años, Arauz recomienda:
Vacunarse contra meningitis, sarampión y gripe
Regular el volumen de los dispositivos de audio y utilizar protección auditiva en ambientes ruidosos. El ruido excesivo daña el oído interno y puede afectar el sistema nervioso.
Evitar la automedicación. Realizar chequeos auditivos regulares con un especialista.