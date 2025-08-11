Crece el empleo fintech en la Argentina y se achica el de los bancos tradicionales

Una computadora, una conexión estable y talento para resolver problemas digitales: así empieza el recorrido laboral de miles de jóvenes que hoy encuentran en las fintech un camino de empleo con proyección internacional. Mientras los bancos tradicionales pierden fuerza como principales empleadores del sistema financiero, las startups tecnológicas vinculadas al dinero ganan terreno como reclutadoras de talento.
Según el último informe de la Cámara Argentina Fintech (CAF), en 2024 el sector ya sumaba 36.800 trabajadores y aspiraba a alcanzar los 40.000 en 2025. El contraste es claro: mientras las fintech multiplicaron su personal por cinco en los últimos siete años, la banca tradicional achicó su plantilla de más de 109.000 a poco más de 94.000 personas.
Este cambio de modelo no sólo impacta en cómo se maneja el dinero, sino también en quién lo maneja: el nuevo rostro del sistema financiero tiene menos traje y más informática.
Una puerta de entrada laboral para jóvenes
El trabajador fintech promedio tiene 33 años, según detalla el informe “Empleo Fintech 2025”, publicado por la CAF. La edad no es un dato menor: los jóvenes lideran este proceso de reconversión laboral, ya que encuentran en el sector una combinación atractiva de tecnología, dinamismo y oportunidades de crecimiento.
El 35% de los empleados fintech ingresaron entre 2023 y 2024, dato que revela la velocidad con la que estas empresas absorben talento. Casi el 62% de las nuevas contrataciones provienen del sector tecnológico mientras que el 40% de quienes abandonan una fintech migran hacia bancos tradicionales. La rotación cruzada entre ambos sectores evidencia la integración creciente del mundo financiero y digital.
El trabajo híbrido domina: el 86% de los empleados se reparte entre casa y oficina, mientras que sólo el 2% trabaja de forma 100% remota. Las fintech también enfrentan desafíos para encontrar personal capacitado: hay escasez de perfiles con experiencia y las expectativas salariales altas generan competencia interna en el ecosistema.
¿El banco del futuro será una fintech?
La diferencia entre los bancos y las fintech empieza a volverse difusa. Ualá, Naranja X y Mercado Pago, por ejemplo, ya operan como entidades mixtas. Este año, Mercado Pago solicitó formalmente una licencia bancaria al BCRA: si se aprueba, se convertirá en uno de los principales bancos del país.
Este paso genera interrogantes: ¿cómo se encuadrará gremialmente a sus empleados? ¿Pasarán a formar parte de la Asociación Bancaria? ¿O se consolidará un nuevo esquema laboral adaptado a esta era digital?
Mercado Libre, el grupo que contiene a Mercado Pago, tiene más de 14.000 trabajadores y representa un actor clave en la transformación financiera. Su incursión directa en la banca podría marcar el inicio de una fusión definitiva entre ambos mundos.
Más tecnología, menos sucursales
En este nuevo escenario, la presencialidad pierde peso frente a las apps, los QR y los asistentes virtuales. Aunque no hubo despidos masivos ni cierres de bancos, la atención en ventanilla dejó de ser el corazón del sistema. La mayoría de las operaciones hoy se resuelven desde el celular.
El crecimiento de las fintech también se apoya en la diversificación de servicios. No sólo ofrecen billeteras digitales y tarjetas, sino también préstamos, inversión en criptomonedas y herramientas para emprendedores. Además, cada vez más bancos tradicionales contratan servicios a empresas fintech, lo que refuerza la colaboración en lugar del enfrentamiento.
El mapa de este nuevo ecosistema es aún desigual: más del 80% del empleo fintech se concentra en la CABA y Buenos Aires, aunque Córdoba, Mendoza y Santa Fe comienzan a consolidarse como polos emergentes.
Una tendencia que avanza
Todo indica que el boom del empleo fintech seguirá creciendo en los próximos años, sobre todo entre las nuevas generaciones de trabajadores. El 81% de las empresas relevadas por la CAF proyecta aumentar su dotación en 2025, mientras que el resto planea mantenerla estable. Ninguna prevé recortes.
Aunque todavía existen brechas de género importantes (el 62% de los empleados son varones), el sector se muestra receptivo a discutir políticas de inclusión y a mejorar las condiciones laborales de sus equipos.