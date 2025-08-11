Crece el empleo fintech en la Argentina y se achica el de los bancos tradicionales

Según el último informe de la Cámara Argentina Fintech (CAF), en 2024 el sector ya sumaba 36.800 trabajadores y aspiraba a alcanzar los 40.000 en 2025. El contraste es claro: mientras las fintech multiplicaron su personal por cinco en los últimos siete años, la banca tradicional achicó su plantilla de más de 109.000 a poco más de 94.000 personas.