Hasta 2023, la Argentina tuvo uno de los mayores gastos públicos de América Latina

De Argendata surge que, en contraste, la Argentina se ha caracterizado por un alto gasto en subsidios que, para el mismo período representa el 4% del PBI. Esta cifra es la más alta de todos los países considerados, con la sola excepción de Bélgica. A modo de referencia, en el resto de los países este rubro representa en torno al 1% del PIB. "El elevado gasto en subsidios en los últimos años se explica por las transferencias destinadas a servicios públicos como la energía y el transporte. Los precios para los consumidores resultaron considerablemente inferiores al costo real de estos servicios", precisa.