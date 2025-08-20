Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años

En el otro extremo, Santiago del Estero presenta un promedio de 9,7 años, cercano al de América Latina en su conjunto. Misiones (9,9), Formosa (10,2), Chaco (10,3) y Corrientes (10,4) también se ubican entre las jurisdicciones con menor escolaridad. En el NOA, Tucumán (10,5), Salta (10,4) y Jujuy (10,3) se encuentran también por debajo del promedio nacional, lo que refleja las dificultades históricas que enfrentan las provincias del Norte para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo.