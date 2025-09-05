Pablo Yedlin cuestionó los vetos de Milei a la ley de emergencia en discapacidad: “Debería ser excepcional”

En cuanto a la situación de las personas con discapacidad, el legislador rechazó el discurso oficial que pone en duda la legitimidad de las pensiones. “En la Argentina hay 1,9 millones de personas con certificado de discapacidad, y de ellas más de un millón son pobres. Ese número está por debajo de los índices europeos, por lo que no resiste la idea de que aquí se otorgan pensiones en exceso”, explicó.