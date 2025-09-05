Pablo Yedlin cuestionó los vetos de Milei a la ley de emergencia en discapacidad: “Debería ser excepcional”

El diputado nacional, Pablo Yedlin, criticó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de emergencia en discapacidad, aprobada recientemente por el Congreso. “El veto presidencial debería ser una herramienta excepcional, no una práctica recurrente”, sostuvo el legislador en LA GACETA.
Destacó que el Parlamento se convirtió en un espacio de contención frente a las políticas de ajuste del Gobierno. “Lo que ocurrió en el Senado es histórico: prácticamente todos los bloques, salvo el oficialismo libertario, acompañaron la insistencia frente al veto. Eso marca que hay una mayoría política que entiende la importancia de defender a los sectores más vulnerables”, afirmó.
El diputado, que preside la Comisión de Salud, advirtió que las trabas impuestas por el oficialismo dificultan el trabajo parlamentario. “Cada comisión en donde hay un libertario debe ser emplazada para que funcione. Llegaron a la política diciendo que iban a trabajar, pero lo cierto es que sin presión no sesionan”, cuestionó.
Además, Yedlin vinculó la decisión del Ejecutivo con la falta de un proyecto productivo y de infraestructura para el país. “El Gobierno se concentra en sostener el dólar barato, pero sin un plan de obras públicas que equilibre las desigualdades regionales y genere empleo, no hay futuro para los argentinos”, señaló.
En cuanto a la situación de las personas con discapacidad, el legislador rechazó el discurso oficial que pone en duda la legitimidad de las pensiones. “En la Argentina hay 1,9 millones de personas con certificado de discapacidad, y de ellas más de un millón son pobres. Ese número está por debajo de los índices europeos, por lo que no resiste la idea de que aquí se otorgan pensiones en exceso”, explicó.
También recordó las denuncias por irregularidades en el organismo encargado de la entrega de medicamentos. “Mientras se recortaban derechos, escuchamos audios que revelan pedidos de coimas en compras públicas. Eso es gravísimo y el Gobierno no lo desmintió en ningún momento”, dijo.
Finalmente, planteó que el escenario político exige definiciones claras. “Hoy la discusión es si queremos un modelo de ajuste y corrupción o un país con empleo y oportunidades. Esa será la decisión que los argentinos deberán tomar en las urnas”, concluyó.