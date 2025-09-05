Messi no viajará a Ecuador y se perderá la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi no estará presente en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de la Selección confirmó que no viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el martes 9 de septiembre, en el Monumental Banco Pichincha, desde las 20:00. La decisión fue tomada en conjunto con el entrenador Lionel Scaloni y apunta a que el rosarino priorice su preparación con el Inter Miami, donde busca terminar la temporada de la MLS en plenitud.
“Vengo de una lesión que me tuvo parado 15 días y me cortó el ritmo. No me sentía cómodo y preferimos no forzar. Ahora necesito prepararme para lo que viene”, explicó Messi. Scaloni respaldó la decisión y remarcó: “Terminó bastante cargado después del último partido y merecido tiene pasar tiempo con su familia”.
Con esta determinación, Messi quedará como la gran ausencia en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El encuentro será clave para Ecuador, que pelea por asegurar su clasificación.
En lo estadístico, la ausencia impedirá que Messi supere en solitario el récord de partidos jugados en Eliminatorias. Con 72 presencias, igualó la marca histórica del ecuatoriano Iván Hurtado en el duelo contra Venezuela, pero al no presentarse en Guayaquil seguirá compartiendo la cima. Aun así, mantiene su vigencia como máximo goleador de la historia de las Eliminatorias con 36 tantos, además de liderar la actual edición con 8 goles, superando al colombiano Luis Díaz.
El crack argentino ya piensa en lo que viene: “Se nos viene una seguida importante y quiero terminar bien el año para arrancar con todo la pretemporada”, cerró.