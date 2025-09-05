Secciones
DeportesFútbol

Messi no viajará a Ecuador y se perderá la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El capitán de la Selección acordó con Lionel Scaloni priorizar su preparación en Inter Miami. Seguirá compartiendo el récord de partidos en Eliminatorias con Iván Hurtado, aunque mantiene su liderazgo como máximo goleador histórico.

Lionel Messi. Lionel Messi.
Hace 2 Hs

Lionel Messi no estará presente en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de la Selección confirmó que no viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el martes 9 de septiembre, en el Monumental Banco Pichincha, desde las 20:00. La decisión fue tomada en conjunto con el entrenador Lionel Scaloni y apunta a que el rosarino priorice su preparación con el Inter Miami, donde busca terminar la temporada de la MLS en plenitud.

“Vengo de una lesión que me tuvo parado 15 días y me cortó el ritmo. No me sentía cómodo y preferimos no forzar. Ahora necesito prepararme para lo que viene”, explicó Messi. Scaloni respaldó la decisión y remarcó: “Terminó bastante cargado después del último partido y merecido tiene pasar tiempo con su familia”.

Con esta determinación, Messi quedará como la gran ausencia en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El encuentro será clave para Ecuador, que pelea por asegurar su clasificación.

En lo estadístico, la ausencia impedirá que Messi supere en solitario el récord de partidos jugados en Eliminatorias. Con 72 presencias, igualó la marca histórica del ecuatoriano Iván Hurtado en el duelo contra Venezuela, pero al no presentarse en Guayaquil seguirá compartiendo la cima. Aun así, mantiene su vigencia como máximo goleador de la historia de las Eliminatorias con 36 tantos, además de liderar la actual edición con 8 goles, superando al colombiano Luis Díaz.

El crack argentino ya piensa en lo que viene: “Se nos viene una seguida importante y quiero terminar bien el año para arrancar con todo la pretemporada”, cerró.

Temas Lionel MessiVenezuelaEcuadorSelección Argentina de fútbolLionel ScaloniInter MiamiEliminatorias 2026Iván Hurtado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La hinchada de los bombos: “La Percu Argentina” le pone música a la despedida de Messi en Argentina

La hinchada de los bombos: “La Percu Argentina” le pone música a la despedida de Messi en Argentina

Un homenaje único a Messi en el Monumental: el mosaico colectivo de la Copa del Mundo

Un homenaje único a Messi en el Monumental: el mosaico colectivo de la Copa del Mundo

Cómo vivieron los hinchas lo que podría ser la última función de Lionel Messi en casa

Cómo vivieron los hinchas lo que podría ser la última función de Lionel Messi en casa

Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela

Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
2

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Comentarios