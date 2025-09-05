Messi no viajará a Ecuador y se perderá la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi no estará presente en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de la Selección confirmó que no viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el martes 9 de septiembre, en el Monumental Banco Pichincha, desde las 20:00. La decisión fue tomada en conjunto con el entrenador Lionel Scaloni y apunta a que el rosarino priorice su preparación con el Inter Miami, donde busca terminar la temporada de la MLS en plenitud.