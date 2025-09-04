Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

Lionel Messi afrontará una doble jornada que tendrá un condimento especial: su último partido de Eliminatorias en condición de local con la camiseta de la Selección Argentina. Aunque el contexto ya es de celebración por la clasificación asegurada al Mundial 2026, el capitán todavía persigue un objetivo que lo ilusiona: convertirse en el futbolista con más partidos jugados en la historia de la competencia.