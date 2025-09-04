Secciones
Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

El capitán argentino ya es el máximo goleador de la clasificación sudamericana, pero ahora busca quedarse también con la marca de más presencias en la historia del torneo.

DISTENDIDO. Lionel Messi disfruta de cada segundo durante las prácticas con la Selección Argentina. DISTENDIDO. Lionel Messi disfruta de cada segundo durante las prácticas con la Selección Argentina.
Hace 2 Hs

Lionel Messi afrontará una doble jornada que tendrá un condimento especial: su último partido de Eliminatorias en condición de local con la camiseta de la Selección Argentina. Aunque el contexto ya es de celebración por la clasificación asegurada al Mundial 2026, el capitán todavía persigue un objetivo que lo ilusiona: convertirse en el futbolista con más partidos jugados en la historia de la competencia.

Actualmente, el rosarino acumula 71 encuentros y se encuentra a un solo paso de igualar el registro del ecuatoriano Iván Hurtado, dueño del récord con 72 participaciones. Con los cruces ante Venezuela en el Monumental y luego frente a Ecuador en Quito, Messi tiene la chance de alcanzarlo y también de superarlo, para quedarse en soledad en lo más alto con 73 partidos.

"Pulga", campeón del mundo en Qatar 2022 y ya consolidado como máximo artillero de la historia de las Eliminatorias con 34 goles, podría sumar así otro hito que reafirma su legado en el fútbol sudamericano. Detrás de él, aparecen figuras como Paulo Da Silva (66), Marcelo Moreno (64), Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Tomás Rincón, todos con 63 presencias, lo que dimensiona la magnitud del récord que está por romper.

El encuentro frente a la Vinotinto, además de marcar un posible adiós de Messi a las Eliminatorias en suelo argentino, podría transformarse en el día en que se escriba una nueva página dorada para la historia del "10" y de la Selección.

