¿Estómago inflamado? estrategias rápidas para aliviar el malestar digestivo

Sentirse hinchado y con el estómago inflamado es una molestia común que puede afectar tu día a día. Afortunadamente, existen estrategias sencillas y efectivas para aliviar este malestar, ya sea causado por gases, estreñimiento o retención de líquidos. Los expertos coinciden en que pequeños cambios en tu alimentación y estilo de vida pueden hacer una gran diferencia.