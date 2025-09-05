Verón criticó el fallo de la CONMEBOL contra Independiente: “Eligieron la más fácil”

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, salió a cuestionar públicamente el reciente fallo de la CONMEBOL que dejó a Independiente fuera de la Copa Sudamericana. La medida fue tomada luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido de octavos de final contra la Universidad de Chile, donde el organismo decidió descalificar al club argentino e imponerle duras sanciones económicas y deportivas.