Verón criticó el fallo de la CONMEBOL contra Independiente: “Eligieron la más fácil”

El presidente de Estudiantes de La Plata calificó como “muy injusta” la decisión que descalificó al "Rojo" de la Copa Sudamericana tras los incidentes ante la Universidad de Chile.

Juan Sebastián Verón. Juan Sebastián Verón.
Hace 2 Hs

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, salió a cuestionar públicamente el reciente fallo de la CONMEBOL que dejó a Independiente fuera de la Copa Sudamericana. La medida fue tomada luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido de octavos de final contra la Universidad de Chile, donde el organismo decidió descalificar al club argentino e imponerle duras sanciones económicas y deportivas.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Verón no ocultó su malestar. “Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así… y no justifico ningún tipo de violencia eh, pero muy injusto todo”, escribió. Además, sentenció que la Confederación “eligió la más fácil”, en referencia a la resolución que castigó severamente al "Rojo".

La determinación de la CONMEBOL incluyó la descalificación de Independiente, una multa de U$SS 250.000 y la prohibición de jugar con público sus próximos siete partidos de local y siete de visitante en competiciones internacionales.

Las declaraciones de Verón se conocieron minutos antes del inicio de una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas y generaron repercusión en el ambiente del fútbol. Con su postura, el dirigente "pincha" dejó en claro su desacuerdo con el accionar de la entidad rectora del fútbol sudamericano, defendiendo la idea de que el castigo fue desmedido.

Temas Copa SudamericanaClub Estudiantes de La PlataJuan Sebastián VerónClub Universidad de ChileAmérica del SurArgentina
