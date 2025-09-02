“Me tocó aguantar el chaparrón”: Américo habló de su histórica participación en el Lollapalooza

Américo fue el primer artista de cumbia en presentarse en Lollapalooza Chile. Este año, el grupo Tomo Como Rey representará a este género en el festival, pero para Américo, su debut en 2019 no fue un camino sencillo.
En conversación con Kevin Felgueras de Safari Rock & Pop, el “Rey de la Cumbia” recordó los desafíos de aquella época y cómo vivió la experiencia. “Siempre como que medio conejillo de India, yo, así como que me invitan a estas cosas”, dijo Américo.
“De hecho, cuando fue el anuncio, eso fue el 2018 que me invitaron para el verano del 2019, yo estaba en Estados Unidos. Y me acuerdo que leía las noticias y era, '¡¿pero cómo?!', así, Como que algo le estaban haciendo a Lollapalooza con mi presencia, y que por qué cumbia, y por qué variar como la la la línea musical de tan reconocido e histórico festival de música. Y fue muy objetado”, recordó.
A pesar de las críticas iniciales, el cantante destacó lo positivo de la experiencia: “Pero gracias a Dios, finalmente la experiencia fue muy bonita, muy popular, resultó muy bien. De hecho es una de mis experiencias más... siempre la recuerdo con mucho cariño y con y con mucha fuerza, ¿No? Porque tenía una energía especial”.
Pionero
También destacó cómo su participación abrió nuevas oportunidades dentro del festival: “Y desde ahí quedó abierto, digamos, el espectro se abrió para otras expresiones, que yo siento que son las expresiones del momento, ¿No? Por eso ahora está Tomo Como Rey. Por eso también se abrió a los artistas urbanos, y otras expresiones distintas a lo que originalmente era este festival”.
Por último, el artista reconoció los retos que enfrentó en ese momento: “Pero no, me tocó ahí aguantar el chaparrón, y afortunadamente mi presentación fue espectacular. No porque lo diga yo, sino que fue así, y eso gracias al público”.