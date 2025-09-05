Miguel Ángel Russo sigue internado por una infección urinaria

A pesar de la situación, desde su entorno aseguran que Russo se encuentra de buen ánimo. Incluso insiste con la idea de volver a su casa para retomar el mando del plantel, aunque los especialistas le han dejado en claro que la prioridad es su recuperación total. Durante su estadía en la clínica recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.