Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Alpine confirmó que el piloto de pruebas y reserva Paul Aron será quien se suba al A525 en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, en reemplazo de Franco Colapinto. El estonio de 21 años tendrá su estreno oficial con la escudería francesa en un fin de semana de Fórmula 1, aunque ya había participado de dos FP1 con Sauber durante la temporada: en Silverstone y en Hungría. En Monza, será la primera vez que conduzca el auto del argentino, en el marco de la normativa que obliga a los equipos a darle rodaje a pilotos novatos a lo largo del año.