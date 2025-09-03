Secciones
Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

El argentino no saldrá a pista en la FP1 del Gran Premio de Italia. Alpine decidió que el estonio se suba al A525 para cumplir con la normativa de jóvenes pilotos.

DEBUT. Paul Aron manejará el auto de Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia. DEBUT. Paul Aron manejará el auto de Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia.
Hace 17 Min

Alpine confirmó que el piloto de pruebas y reserva Paul Aron será quien se suba al A525 en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, en reemplazo de Franco Colapinto. El estonio de 21 años tendrá su estreno oficial con la escudería francesa en un fin de semana de Fórmula 1, aunque ya había participado de dos FP1 con Sauber durante la temporada: en Silverstone y en Hungría. En Monza, será la primera vez que conduzca el auto del argentino, en el marco de la normativa que obliga a los equipos a darle rodaje a pilotos novatos a lo largo del año.

“Será muy especial manejar el A525 en Monza. Conozco al equipo desde que me sumé como piloto de pruebas y agradezco la confianza que me brindaron para esta oportunidad. Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible y ayudar a preparar el auto para el fin de semana”, expresó Aron en la previa.

El piloto nacido en Tallin acumula experiencia en el simulador de Enstone, en pruebas de neumáticos Pirelli y en jornadas con coches anteriores de la escudería. Además, en 2024 finalizó tercero en el campeonato de Fórmula 2 tras una temporada en la que compartió grilla con Colapinto, con quien protagonizó recordadas batallas como la definición en Imola.

Colapinto, por su parte, volverá a tomar el control del A525 desde la segunda práctica libre del viernes y continuará con normalidad el resto del fin de semana en el histórico “Templo de la Velocidad”, escenario de su debut en la Fórmula 1 hace un año.

Temas ItaliaFórmula 1Franco ColapintoAlpinePaul Aron
Comentarios