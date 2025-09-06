Un bonaerense quedó entre los 10 mejores estudiantes del mundo y va por U$S 100.000

Gastón Díaz es un estudiante del último año de secundaria en el Instituto Santa Faz de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. A los 17 años, su currículum incluye la creación de una app de marketing digital que permite detectar señales de compra con base en el comportamiento del consumidor; la coautoría de una ley de alfabetización financiera y tecnológica que ya está en más de 70 ciudades argentinas; y una medalla por sus conocimientos de geometría en la Olimpíada Matemática Argentina.
Desde el 3 de septiembre, puede agregar que es uno de los 10 finalistas del Global Student Prize 2025, el premio al “mejor estudiante del mundo”. La iniciativa es organizada por Chegg.org y Fundación Varkey para reconocer los logros de jóvenes de todo el mundo que son “agentes de cambio” en sus comunidades.
El ganador se llevará U$S 100.000. Gastón fue elegido entre casi 11.000 postulaciones de 148 países y es el único representante de América Latina que llegó hasta esta instancia.
Más sobre su biografía
En la biografía de Gastón se combinan el entusiasmo emprendedor, la excelencia académica y el compromiso social. Además de fundar la app de marketing Cresify, reconocida por Microsoft for Startups, este joven de Lanús obtuvo el cuarto lugar en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge, donde colaboró con universitarios de todo el mundo en el desarrollo de herramientas para aumentar la transparencia del gasto público y combatir la corrupción.
Da clases de matemática e informática. Y los sábados colabora como voluntario en el Grupo El Ombú con la entrega de desayunos a niños en situación de vulnerabilidad. Como líder de tecnología en Estudiantes Organizados, diseñó sistemas internos para gestionar a miles de estudiantes y cientos de voluntarios. En paralelo a sus voluntariados, organizó hackatones con Mars Society Argentina y se dedica a desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.
En julio de este año, fue seleccionado para asistir al Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes en West Virginia, Estados Unidos, un programa del Departamento de Estado de EE.UU. y la National Youth Science Foundation para fomentar el interés en las ciencias entre jóvenes destacados de todo el mundo.
El Global Student
El ganador del Global Student Prize 2025 se llevará U$S 100.000 dólares. El anuncio será en octubre. El año que viene, Gastón proyecta inscribirse en la carrera de Ciencias de la Computación y combinarla con formación en negocios o matemática. Si resultara ganador del Global Student Prize, planea usar los U$S 100.000 para potenciar las iniciativas en las que ya está participando y aumentar su alcance.
Está abierto a estudiantes de al menos 16 años que estén matriculados en instituciones académicas o programas de formación de todo el mundo. El proceso de selección evalúa los logros académicos; el impacto en los pares; la capacidad de generar cambios en la comunidad y más allá; la superación de obstáculos; la creatividad; la innovación y la ciudadanía global. En 2024 la ganadora fue Ángela Elena Olazarán Laureano, de México. Otra estudiante argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, había quedado entre los 10 finalistas.
Los otros nueve finalistas de esta edición son Valeria Corrales de España, Adama Finda Borway de Sierra Leona, Mississauga Krishiv Thakuria de Canadá, Omar Ahmed de Egipto, Adarsh Kumar de India, Grace C. Liu de Estados Unidos, Fatma Deniz Aydin de Turquía, Dalia Zidan de los Emiratos Árabes Unidos y Shohail Ismail del Reino Unido. El ganador lo determinará la Academia del Global Student Prize, integrada por referentes, educadores y líderes de distintos países.
Qué haría Gastón con el premio
“Sabía que había chances (de ser elegido), pero no me quería ilusionar. Fue increíble cuando me eligieron. Justo estaba en el colegio en un recreo, me abrazaron mis preceptores, estuve con mis compañeros”", explicó Gastón al diario La Nación.
En el caso de ganar el premio, Gastón adelantó, siempre según La Nación, que le gustaría poder formar otros jóvenes en educación tecnológica. “Me parece que es una oportunidad excelente para todos los chicos y creo que es una de las cosas que más disfruto: usar la tecnología, y poder impactar en otros. Así que destinaría a eso el premio, a apoyar a jóvenes en su formación en tecnología, ya sea programación o robótica”, dijo.
El estudiante bonaerense seleccionado agregó: “creo que una de las cosas más importantes después de tener los conocimientos en tecnología es usarlo para construir soluciones, para buscar beneficiar a la sociedad y que eso se hace mediante emprendimientos. Todo lo relacionado con startups me parece algo fantástico, así que también haría capacitaciones complementarias en paralelo”.
Pensando en otros jóvenes como él, Gastón recomendó involucrarse donde se pueda ser empático y estar abierto: "todos tenemos oportunidades distintas, pero tenemos que asegurarnos de aprovecharlas para poder generar impacto, sea ayudando a varias personas o a una sola. Cada uno desde su lugar puede hacer algo para aportar a la solución de los problemas que vemos. No hay que conformarse: siempre hay algo más por aprender“.