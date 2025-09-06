Un bonaerense quedó entre los 10 mejores estudiantes del mundo y va por U$S 100.000

Gastón Díaz es un estudiante del último año de secundaria en el Instituto Santa Faz de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. A los 17 años, su currículum incluye la creación de una app de marketing digital que permite detectar señales de compra con base en el comportamiento del consumidor; la coautoría de una ley de alfabetización financiera y tecnológica que ya está en más de 70 ciudades argentinas; y una medalla por sus conocimientos de geometría en la Olimpíada Matemática Argentina.