“Soy un ejemplo de superación”: el estudiante que pasó de quedar de año a liderar una escuela

“Muchos no me veían como presidente, algunos incluso me tiraban ‘hate’. Pero los chicos de primero y segundo me hablaban, me pedían cosas, confiaban en mí aunque no era presidente todavía”, dice. Ese respaldo lo impulsó a postularse. Aunque este año no hubo elecciones formales, fue reconocido por sus pares y por su trabajo constante. “Todos empezaron a gritar mi nombre. Siento que me lo gané en la cancha, no con palabras, sino con hechos”, afirma con convicción.