Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA

Los seminarios se desarrollarán desde septiembre; estarán a cargo de Juan Ignacio Provéndola, y se centrarán en la obra y el legado de Ricardo Iorio y Federico Moura.

EDUCACIÓN. La UBA anunció cursos virtuales sobre Ricardo Iorio (izquierda) y Federico Moura que comenzarán en septiembre y estarán abiertos a todo público. EDUCACIÓN. La UBA anunció cursos virtuales sobre Ricardo Iorio (izquierda) y Federico Moura que comenzarán en septiembre y estarán abiertos a todo público. / GOOGLE
Hace 1 Hs

El rock argentino siempre fue mucho más que música. Es un lenguaje cultural, social y político que atravesó generaciones, y moldeó identidades. Con ese enfoque, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció dos seminarios virtuales abiertos al público que pondrán en debate las trayectorias de Ricardo Iorio, pionero del heavy metal local, y Federico Moura, líder de Virus y símbolo de modernidad en los años 80.

Las propuestas surgen como una extensión extracurricular de la materia optativa "Cultura rock y política en Argentina" dictada en la carrera de Ciencias de la Comunicación. La inscripción ya está abierta y se realiza mediante el envío de un e-mail a cultura@sociales.uba.ar

Dos miradas opuestas que marcaron la música

El seminario dedicado a Ricardo Iorio lleva por título "Aunque la verdad escalde". La frase proviene de “Memoria de siglos”, canción del disco "Ácido argentino" de Hermética, con el que el heavy metal logró conquistar al público masivo. Durante cuatro clases se analizará cómo Iorio expandió el rock hacia sectores populares y construyó un puente con realidades que hasta entonces no estaban reflejadas en la escena. Desde V8 hasta Almafuerte, su obra redefinió el mapa cultural y dio origen a lo que más tarde se conoció como rock chabón.

En paralelo, "Recordando tu expresión" se centrará en Federico Moura y en su rol como modernizador del rock argentino. Carismático, provocador y vanguardista, Moura transformó la escena en plena dictadura y en la primavera democrática. Su voz, su sexualidad como declaración artística y su estética innovadora hicieron de Virus una banda única. El curso propondrá un abordaje integral de su obra, más allá de los hits, para entender por qué sigue siendo una figura tan vigente.

Detalles de los cursos

Ambos seminarios serán dictados por el docente y periodista cultural Juan Ignacio Provéndola, especialista en rock argentino. Se desarrollarán en modalidad virtual, a través de la plataforma Webex, con encuentros semanales de dos horas.

Ricardo Iorio: Aunque la verdad escalde

- Inicio: martes 9 de septiembre

- Día y horario: martes de 19 a 21

- Duración: 4 clases

- Arancel: $ 20.000 (internos) y $ 24.000 (externos)

Federico Moura: Recordando tu expresión

Inicio: miércoles 10 de septiembre

- Día y horario: miércoles de 19 a 21

- Duración: 4 clases

- Arancel: $ 20.000 (internos) y $ 24.000 (externos)

Los formularios de inscripción y la información detallada están disponibles en la web de Sociales (www.sociales.uba.ar).

Una invitación a repensar el rock nacional

La decisión de elegir a Iorio y Moura no es casual: representan dos polos que, lejos de ser opuestos, dialogan entre sí. El primero expandió el género a sectores históricamente marginados, mientras que el segundo trajo frescura, estética y modernidad en tiempos de cambio político y cultural.

Con estas propuestas, la UBA abre un espacio para reflexionar sobre cómo la música puede ser leída también como historia social. Se trata de una oportunidad para estudiantes y amantes del rock de sumarse a un debate que va más allá del sonido y se mete de lleno en el corazón de la cultura argentina.

Jaldo inauguró una escuela de nivel inicial en La Florida

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol
Contundente derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

