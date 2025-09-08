Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA

Dos miradas opuestas que marcaron la música

El seminario dedicado a Ricardo Iorio lleva por título "Aunque la verdad escalde". La frase proviene de “Memoria de siglos”, canción del disco "Ácido argentino" de Hermética, con el que el heavy metal logró conquistar al público masivo. Durante cuatro clases se analizará cómo Iorio expandió el rock hacia sectores populares y construyó un puente con realidades que hasta entonces no estaban reflejadas en la escena. Desde V8 hasta Almafuerte, su obra redefinió el mapa cultural y dio origen a lo que más tarde se conoció como rock chabón.