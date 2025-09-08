Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA

El rock argentino siempre fue mucho más que música. Es un lenguaje cultural, social y político que atravesó generaciones, y moldeó identidades. Con ese enfoque, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció dos seminarios virtuales abiertos al público que pondrán en debate las trayectorias de Ricardo Iorio, pionero del heavy metal local, y Federico Moura, líder de Virus y símbolo de modernidad en los años 80.
Las propuestas surgen como una extensión extracurricular de la materia optativa "Cultura rock y política en Argentina" dictada en la carrera de Ciencias de la Comunicación. La inscripción ya está abierta y se realiza mediante el envío de un e-mail a cultura@sociales.uba.ar
Dos miradas opuestas que marcaron la música
El seminario dedicado a Ricardo Iorio lleva por título "Aunque la verdad escalde". La frase proviene de “Memoria de siglos”, canción del disco "Ácido argentino" de Hermética, con el que el heavy metal logró conquistar al público masivo. Durante cuatro clases se analizará cómo Iorio expandió el rock hacia sectores populares y construyó un puente con realidades que hasta entonces no estaban reflejadas en la escena. Desde V8 hasta Almafuerte, su obra redefinió el mapa cultural y dio origen a lo que más tarde se conoció como rock chabón.
En paralelo, "Recordando tu expresión" se centrará en Federico Moura y en su rol como modernizador del rock argentino. Carismático, provocador y vanguardista, Moura transformó la escena en plena dictadura y en la primavera democrática. Su voz, su sexualidad como declaración artística y su estética innovadora hicieron de Virus una banda única. El curso propondrá un abordaje integral de su obra, más allá de los hits, para entender por qué sigue siendo una figura tan vigente.
Detalles de los cursos
Ambos seminarios serán dictados por el docente y periodista cultural Juan Ignacio Provéndola, especialista en rock argentino. Se desarrollarán en modalidad virtual, a través de la plataforma Webex, con encuentros semanales de dos horas.
Ricardo Iorio: Aunque la verdad escalde
- Inicio: martes 9 de septiembre
- Día y horario: martes de 19 a 21
- Duración: 4 clases
- Arancel: $ 20.000 (internos) y $ 24.000 (externos)
Federico Moura: Recordando tu expresión
Inicio: miércoles 10 de septiembre
- Día y horario: miércoles de 19 a 21
- Duración: 4 clases
- Arancel: $ 20.000 (internos) y $ 24.000 (externos)
Los formularios de inscripción y la información detallada están disponibles en la web de Sociales (www.sociales.uba.ar).
Una invitación a repensar el rock nacional
La decisión de elegir a Iorio y Moura no es casual: representan dos polos que, lejos de ser opuestos, dialogan entre sí. El primero expandió el género a sectores históricamente marginados, mientras que el segundo trajo frescura, estética y modernidad en tiempos de cambio político y cultural.
Con estas propuestas, la UBA abre un espacio para reflexionar sobre cómo la música puede ser leída también como historia social. Se trata de una oportunidad para estudiantes y amantes del rock de sumarse a un debate que va más allá del sonido y se mete de lleno en el corazón de la cultura argentina.