La tercera edición de la Peña Vidalera se propone hacer vibrar a Concepción

El folclore tucumano tiene una cita marcada en el calendario: el domingo 28 de septiembre la Peña Vidalera regresa al Club Belgrano de Concepción. La tercera edición de la propuesta busca consolidarse como una de las fiestas populares más convocantes del sur tucumano, con una grilla que promete emoción, baile y un espíritu festivo que atrae tanto a jóvenes como a adultos.