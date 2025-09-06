Secciones
La tercera edición de la Peña Vidalera se propone hacer vibrar a Concepción

El 28 de septiembre, la fiesta celebrará su tercera edición en el Club Belgrano con una noche de folclore y baile.

UNO DE LOS ARTISTAS DE LA PEÑA. Santiago Cueto actuará en Concepción este 28 de septiembre./ ARCHIVO UNO DE LOS ARTISTAS DE LA PEÑA. Santiago Cueto actuará en Concepción este 28 de septiembre./ ARCHIVO
Hace 1 Hs

El folclore tucumano tiene una cita marcada en el calendario: el domingo 28 de septiembre la Peña Vidalera regresa al Club Belgrano de Concepción. La tercera edición de la propuesta busca consolidarse como una de las fiestas populares más convocantes del sur tucumano, con una grilla que promete emoción, baile y un espíritu festivo que atrae tanto a jóvenes como a adultos.

El acontecimiento ofrecerá una experiencia completa que combina música en directo, encuentro y la posibilidad de disfrutar de una de las expresiones culturales más arraigadas en la región. Con un ambiente pensado para compartir, la Peña Vidalera se convirtió en un clásico que cada año suma nuevos seguidores.

Los artistas que se subirán al escenario

Sobre el escenario se presentarán Canto 4, Cara Fea, Vidaleros, Santiago Cueto, Los Mellizos Díaz y Los del Barrio. La variedad de estilos anticipa un repertorio que va desde las canciones tradicionales hasta propuestas que refrescan el folclore con sonidos actuales.

La velada culminará con un cierre bailable a cargo del DJ Briant Alarcón, que aportará un clima festivo ideal para quienes quieran seguir celebrando hasta el final de la noche. 

Entradas y puntos de venta

El primer lote de entradas ya salió a la venta a un precio de $ 10.000. En Concepción se pueden adquirir en los puntos oficiales ubicados en Cabron (España 1430) y Jaya Drugstor (Shipton 2214). Además, hay contactos disponibles en localidades cercanas como Alberdi, Río Seco y Monteros para facilitar la compra.

Desde la organización confirmaron que se aceptan transferencias y pagos en efectivo, lo que busca garantizar que todos los interesados puedan acceder a su entrada sin inconvenientes y toda la info se comparte en su perfil de Instagram @vidalerosok

Una peña que se instaló en la agenda cultural

Con cada edición, la Peña Vidalera se posiciona como un espacio clave dentro de las propuestas folclóricas tucumanas. El encuentro no sólo convoca a amantes de la música, sino también a familias y grupos de amigos que encuentran en la peña una oportunidad para reencontrarse, disfrutar de artistas locales y vivir una experiencia cultural distinta.

La tercera edición ofrece tradición y novedad. Concepción se prepara para otra noche en la que la música y la alegría serán protagonistas.

