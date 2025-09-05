Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Entradas y promociones

Las entradas se empezaron a vender en julio y se rigen por un sistema de "preventas" por demanda. En la actualidad, una entrada para ambos días está $ 340.000, mientras que el abono "Fanatic", con más beneficios, cuesta $ 1.500.000 (ambos sin considerar el costo por servicio). Los abonos generales y VIP Fanatic ya están disponibles mediante la página web de Eden. Los clientes BBVA disponen de la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.