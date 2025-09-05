Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

La cuenta regresiva empezó: Cosquín Rock 2026 ya tiene lineup confirmado. La edición número 26 se realizará entre el 14 y el 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, y reunirá a más de 100 artistas en seis escenarios.
Una vez más, el encuentro se prepara para ser el ritual del verano argentino, con música, gastronomía y experiencias que superan lo estrictamente musical.
Nombres que pisan fuerte
La grilla de 2026 vuelve a ser diversa. Franz Ferdinand, con su arsenal de hits indie rock, se suma como uno de los internacionales más esperados. También habrá lugar para un DJ Set explosivo de The Chemical Brothers, pioneros de la electrónica con seis premios Grammy en su haber. El cantautor experimental Devendra Banhart, el dúo Hermanos Gutiérrez y la banda colombiana Morat, con su frescura pop-folk, completan el combo global.
Del lado local, la lista es extensa y contundente. Divididos, Babasónicos, Fito Páez, Ciro y los Persas, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Los Caligaris, Airbag, Viejas Locas (x Fachi y Abel) y Lali son solo algunos de los confirmados. Además, se suman artistas que despiertan pasiones en el público joven como Dillom, Marilina Bertoldi, Trueno, Ysy A y El Cuarteto de Nos.
La sorpresa llegó con nombres como Abel Pintos, que aportará su repertorio melódico, y la confirmación de Fito Páez, que vuelve al Cosquín después de haber sido uno de los artistas más convocantes en 2023.
Un festival que se reinventa
En esta edición habrá una novedad: la Plaza Electronic Stage, un espacio ubicado en los bosquecitos del predio que funcionará como pista de baile. Allí estarán DJs reconocidos como Kölsch, Franky Wah, Pablo Fierro, Brigado Crew y Matthias Tanzmann.
La propuesta sigue apostando al cruce de estilos y generaciones: del rock al trap, del blues al indie, de la canción melódica al punk. La clave del Cosquín está en esa mezcla que convierte a cada edición en un punto de encuentro intergeneracional.
Entradas y promociones
Las entradas se empezaron a vender en julio y se rigen por un sistema de "preventas" por demanda. En la actualidad, una entrada para ambos días está $ 340.000, mientras que el abono "Fanatic", con más beneficios, cuesta $ 1.500.000 (ambos sin considerar el costo por servicio). Los abonos generales y VIP Fanatic ya están disponibles mediante la página web de Eden. Los clientes BBVA disponen de la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.
Los tickets por día todavía no fueron habilitados, ni tampoco el detalle de qué artista tocará en cada jornada. Como es habitual, esa información se dará a conocer más cerca de la fecha.
Con ediciones ininterrumpidas desde hace más de dos décadas, el Cosquín Rock no solo mantiene su identidad en Córdoba: en 2026 también tendrá su versión en Brasil, proyecto que reafirma su nivel internacional.