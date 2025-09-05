"Me ofende": el fuerte descargo de Emilia Mernes con el público de México tras un incómodo momento

La presentación de Emilia Menres no tuvo el desempeño que la cantante hubiera esperado, cuando llegó el momento de interpretar "Perdonarte ¿para qué?", una producción que elaboró junto a Los Ángeles Azules. Allí, y como es costumbre en sus shows, la cantante invitó a sus espectadores a bailar y les propuso un sencillo movimiento con los brazos, una coreografía que eleva la euforia en los shows, pero esta vez fue distinto.