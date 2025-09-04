Secciones
DeportesFútbol

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Lionel Messi jugó en el Monumental lo que fue su último partido oficial por Eliminatorias en suelo argentino.

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental
Maria Sofia Lucena
Por Maria Sofia Lucena 04 Septiembre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Lionel MessiJulián ÁlvarezExequiel PalaciosLautaro MartínezLionel ScaloniThiago AlmadaFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
1

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía
2

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz
3

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky
4

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”
5

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Messi se despidió como se despiden los grandes

Messi se despidió como se despiden los grandes

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios

Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios