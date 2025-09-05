Secciones
Qué pasó con los integrantes de Mambrú: así son sus vidas hoy

Aunque ya no existe como banda, sus integrantes continúan siendo figuras destacadas en el mundo del espectáculo y la música.

Pasaron 19 años desde la disolución de "Mambrú" la banda que surgió en 2002 tras ganar la segunda temporada del reality show "Popstars" en Argentina. Conformada por Pablo Silberberg, Germán "Tripa" Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch, la agrupación alcanzó un éxito vertiginoso con miles de seguidores, llenando teatros y girando por varios países. Sin embargo, en 2005, decidieron separarse y cada integrante tomó un rumbo diferente. Aquí te contamos qué fue de sus vidas tras "Mambrú."

Germán "Tripa" Tripel: música, actuación y musicales

Germán Tripel, más conocido como "Tripa," encontró su camino en el mundo del espectáculo fusionando sus dos pasiones: la música y la actuación. En 2008, lanzó su álbum como solista, "Push!," y a menudo canta junto a su pareja, Flor Otero. Además, trabajó como actor en diversas telenovelas y programas argentinos como "Violetta," "Soy Luna," "Solamente Vos" y "Millennials." También participó en películas nacionales como "El desafío" y "Los bastardos." Actualmente, "Tripa" brilla en el musical "School of Rock," mostrando su versatilidad como artista.

Pablo Silberberg: De "Mambrú" a "Inmigrantes"

Tras la disolución de "Mambrú," Pablo Silberberg se unió a su hermano Carlos para formar la banda de rock "Inmigrantes" en 2004. Durante años, recorrieron el país y mantuvieron viva la pasión por la música. Aunque bajaron un poco el ritmo de presentaciones, en 2021 lanzaron su último álbum. La banda sigue activa, y Pablo continúa trabajando en nuevos proyectos.

Milton Amadeo: nuevos proyectos musicales

Milton Amadeo, después de "Mambrú," decidió mantenerse en el ámbito musical y actualmente forma un dúo con Martín Scalise, con quien tocan en distintos lugares, como el Espacio Cultural Borges. Su amor por la música no paró, y sigue explorando nuevas facetas artísticas y creativas.

Emanuel Ntaka: Un productor musical en las sombras

Emanuel Ntaka también lanzó un disco como solista, titulado "No pares," después de la disolución del grupo. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión estaba detrás de los escenarios, en la producción musical. Actualmente, Ntaka mantiene un perfil bajo, concentrado en su labor como productor, alejado de los focos y la fama.

Gerónimo Rauch: un talento en los musicales internacionales

Gerónimo Rauch se estableció en España, donde encontró su lugar en el teatro musical. Participó en producciones de renombre como "Los Miserables," "Jesucristo Superstar" y "Chicago." En 2018, lanzó su álbum como solista, "Porque yo te amo," consolidándose como un referente en el género musical.

