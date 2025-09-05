Qué pasó con los integrantes de Mambrú: así son sus vidas hoy

Germán "Tripa" Tripel: música, actuación y musicales

Germán Tripel, más conocido como "Tripa," encontró su camino en el mundo del espectáculo fusionando sus dos pasiones: la música y la actuación. En 2008, lanzó su álbum como solista, "Push!," y a menudo canta junto a su pareja, Flor Otero. Además, trabajó como actor en diversas telenovelas y programas argentinos como "Violetta," "Soy Luna," "Solamente Vos" y "Millennials." También participó en películas nacionales como "El desafío" y "Los bastardos." Actualmente, "Tripa" brilla en el musical "School of Rock," mostrando su versatilidad como artista.