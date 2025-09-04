Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Argentina cerró su participación en casa de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026; y lo hizo con una goleada sin discusión sobre Venezuela.
Messi fue el gran "rey" de una noche en la que los fanáticos se reunieron para despedirlo a lo grande. Sin embargo, no estuvo solo. Cada uno de sus compañeros aportaron lo suyo para que la noche sea inolvidable.
Emiliano Martínez (6)
Prácticamente fue un espectador de lujo. Venezuela no llegó nunca con chances claras para convertir, por lo que se limitó a celebrar los goles de sus compañeros.
Nahuel Molina (6)
Se mostró sólido y conformó un buen tándem por el sector derecho argentino. Logró una buena sociedad con Mastantuono, que derivó en el gol anulado a Romero. En defensa, cumplió.
Cristian Romero (7)
Siempre sólido, incluso esta vez fue también una salida limpia desde el fondo. Marcó un gol de cabeza tras un pase Mastantuono, pero fue anulado por posición adelantada. Buen partido del central.
Nicolás Otamendi (6)
Jugó más atrasado que Romero, bien metido en la “cueva”, y prácticamente no tuvo participación. Sólo se limitó a hacer barridos cuando Venezuela atacaba.
Nicolás Tagliafico (6)
No tuvo injerencia en el sector defensivo, pero fue un señuelo interesante a la hora de abrir la defensa “vinotinto”. Participó bastante en el sector de ataque; corrió y le puso mucha voluntad con su físico.
Rodrigo De Paul (6)
Como cada vez que juega en la Selección, De Paul cumplió su labor. Se dividió el medio con Paredes, estuvo firme en la marca y correcto a la hora de distribuir el balón. Es incansable, corre, mete y presiona.
Leandro Paredes (8)
Fue clave en el primer gol. Gran pase a Álvarez en la jugada del primer gol de Messi. Además, se mostró siempre claro con la pelota en los pies.
Thiago Almada (8)
Fue una pieza clave del ataque argentino. Vertigionoso y pensante en los metros decisivos del ataque, le armó la jugada del gol que decoró la goleada. De a poco se va ganando un lugar en el equipo.
Franco Mastantuono (7)
No pudo lucirse en todo su esplendor porque le faltó serenidad en los últimos metros para terminar las jugadas. Fue importante en la generación de fútbol.
Lionel Messi (10)
En su noche de gala, metió dos goles y se llevó una gran ovación de todo el estadio. En el primer gol definió con clase una jugada que dejó en claro que todo el equipo jugó para que él tuviera una jornada perfecta.
Julián Álvarez (9)
Además de ser solidario y voluntarioso, también fue generoso para asistir a Messi en una jugada que tenía servida para gritar el 1-0. Se movió bien por el frente de ataque y generó espacios para sus compañeros.
Nicolás González (-)
Ingresó con ganas y fue importante con su desequilibrio por el sector izquierdo del ataque. Lanzó un gran centro en la jugada del segundo gol argentino.
Exequiel Palacios (-)
Reemplazó a Paredes y lo hizo de buena manera. Eso sí, a esa altura Venezuela ya estaba desdibujada y replegada tratando de que no le convirtieran más goles.
Lautaro Martínez (-)
En la primera pelota que tocó tras su ingreso, mandó la pelota al fondo del arco. Parado como un “9” clásico, definió de cabeza una buena jugada colectiva.
Nicolás Paz (-)
Jugó pocos minutos, pero dejó en claro que puede ganarse un lugar en el equipo.
Giuliano Simeone (-)
En el poco tiempo que estuvo en cancha mostró lo que más le gusta. Potencia y recorrido por las bandas.