La última función de Lionel Messi en casa: Argentina se viste de despedida

El Monumental está listo para una noche que podría quedar marcada en la memoria del fútbol argentino. Este jueves, frente a Venezuela, Lionel Messi disputaría su último partido oficial con la camiseta de la Selección en suelo argentino. Y será por los puntos, en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, lo que le da un tinte de épica y nostalgia a la vez, a pesar de ya estar clasificados.
La expectativa es enorme. Con entradas agotadas y con hinchas que llegaron desde distintos puntos del país, Núñez será el escenario de una despedida que nadie quería tan pronto, pero que parece inevitable. El propio Messi reconoció que será “un partido muy especial” porque se tratará de su última presentación en esta competencia en Argentina. Después vendrá la visita a Ecuador y los amistosos, pero todos fuera de casa.
Veinte años después, el círculo se cierra
El 9 de octubre de 2005, un joven de 18 años, con la camiseta número 19, jugaba su primer encuentro oficial en este mismo estadio. Casi veinte años después, el capitán campeón del mundo volverá a pararse en el césped del Monumental sabiendo que será la última vez en un partido de Eliminatorias.
Desde aquel debut frente a Perú, Messi disputó 45 partidos oficiales en Argentina, repartidos entre Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero. En ese recorrido marcó 35 goles y dio 20 asistencias, números que reflejan la magnitud de lo que significó su presencia en el país. Esta doble fecha, además, puede darle un nuevo récord: convertirse en el jugador con más presencias en la historia de las Eliminatorias, superando al ecuatoriano Iván Hurtado.
El clima de homenaje comenzará mucho antes del pitazo inicial. La AFA confirmó que La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de encender la previa con shows en vivo, reforzando la idea de que no se trata de un partido más. Se espera que los hinchas lleguen temprano, al menos dos horas antes, para sumarse a una fiesta que será futbolera y popular.
La jornada tiene un valor simbólico difícil de dimensionar. Después de este encuentro, Argentina no volverá a jugar Eliminatorias en casa hasta 2031, ya que con el Mundial 2030 tiene asegurado su participación por ser anfitrión junto a Uruguay y Paraguay. Para entonces, Messi tendrá 44 años. Todo indica, entonces, que este duelo contra Venezuela será la despedida definitiva de “Leo” en esta competencia frente a su gente.
La voz del plantel
El impacto de la posible última función del capitán también atraviesa al vestuario. En la intimidad, los jugadores saben que cada partido con Messi puede ser el último, y lo dicen sin vueltas. “No estoy preparado todavía para esa noticia. Lo disfrutaré hasta el último día que él decida estar, pero yo estoy negado. No lo voy a pensar”, reconoció Leandro Paredes, sabiendo que se acerca un momento que prefiere evitar.
Otros lo viven con un matiz distinto, como Nicolás Otamendi, que eligió poner el acento en la serenidad de Messi. “La decisión es de Leo, pero lo disfrutamos cada partido que juega con nosotros, sea donde sea. Lo más importante es que él esté tranquilo”, expresó. Juan Foyth, en cambio, habló desde la emoción de alguien que creció viéndolo. “Si Messi juega su último partido de Eliminatorias en Argentina va a ser una fecha que quede para la historia. Es muy lindo vivirlo de tan cerca”, afirmó.
Y hasta los más chicos, los que apenas empiezan a convivir con él, sienten la magnitud de la despedida. Claudio “Diablito” Echeverri, con apenas 18 años, no dudó. “Ojalá pueda seguir jugando muchos partidos más. Para mí es el mejor de todos, sería una tristeza si fuera su último partido en el país”, manifestó.
Mientras se habla de despedida, también aparece la pregunta inevitable: ¿qué será de la Selección sin Messi? Lionel Scaloni ya comenzó a probar variantes y a dar rodaje a los herederos. Thiago Almada, Nicolás Paz, Franco Mastantuono y el propio Echeverri aparecen en la lista de jóvenes que podrían empezar a escribir la historia post-Messi. La goleada 4-1 contra Brasil, en noviembre pasado y sin la presencia del capitán, dejó un indicio de lo que este equipo puede ser cuando llegue ese momento.
Claro que nadie imagina a Messi en el banco como suplente, aunque la edad y el calendario planteen ese escenario como posible. A los 38 años, su rol puede mutar, pero su influencia parece inagotable.
Franco Armani, uno de los históricos, lo resumió con simpleza. “Esperemos que no sea el último, que lo piense bien. Nadie está preparado para eso”, declaró. Y esa frase parece representar a un país entero.
Porque, aunque Messi ya insinuó que llegará al Mundial 2026, lo cierto es que su último partido oficial en Argentina está a la vuelta de la esquina. Y el Monumental será testigo de una noche en la que la historia se sienta en el aire. Un abrazo que busca retener un poco más a su ídolo eterno.
Lionel Messi cierra el círculo. Desde aquel debut con el pelo largo y la camiseta 19 hasta hoy, con la 10 en la espalda y un país rendido a sus pies. El jueves sería su última función en casa, y la gente lo sabe: hay que disfrutarlo como si fuera la primera vez.