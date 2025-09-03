La última función de Lionel Messi en casa: Argentina se viste de despedida

Otros lo viven con un matiz distinto, como Nicolás Otamendi, que eligió poner el acento en la serenidad de Messi. “La decisión es de Leo, pero lo disfrutamos cada partido que juega con nosotros, sea donde sea. Lo más importante es que él esté tranquilo”, expresó. Juan Foyth, en cambio, habló desde la emoción de alguien que creció viéndolo. “Si Messi juega su último partido de Eliminatorias en Argentina va a ser una fecha que quede para la historia. Es muy lindo vivirlo de tan cerca”, afirmó.