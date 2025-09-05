Estados Unidos ayuda a Ecuador contra el narcotráfico

Noboa y Rubio nacieron en Miami y coinciden en sus críticas vehementes contra los dirigentes de izquierda en América Latina. Esta visita a Ecuador ocurre dos días después de que fuerzas estadounidenses informaran sobre la destrucción de una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por una banda de Venezuela. Según Trump, la operación dejó 11 muertos.