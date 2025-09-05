Secciones
Mundo

Estados Unidos ayuda a Ecuador contra el narcotráfico

Rubio anunció el envío de U$S 20 millones para enfrentar a bandas que denominó terroristas.

PACTO. Los cancilleres Rubio y Sommerfeld dieron la noticia a la prensa. PACTO. Los cancilleres Rubio y Sommerfeld dieron la noticia a la prensa.
Hace 2 Hs

QUITO, Ecuador.- El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

En una visita a Quito, el secretario estadounidense estrechó lazos con el gobierno de su aliado Daniel Noboa en la lucha contra el tráfico de droga y subió el tono contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien llamó “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Fuertemente escoltado en el palacio presidencial, Rubio anunció que Estados Unidos proporcionaría casi 20 millones de dólares en ayuda para la seguridad, incluidos seis millones en drones. También señaló que Estados Unidos va a designar a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas.

Noboa ha desplegado a las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales que en los últimos años transformaron a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina.

Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

Rubio calificó a las bandas de “animales salvajes” y aseguró que Estados Unidos ayudará a Ecuador a doblegarlos. “Esta administración lo está afrontando como nunca antes”, añadió.

Noboa y Rubio nacieron en Miami y coinciden en sus críticas vehementes contra los dirigentes de izquierda en América Latina. Esta visita a Ecuador ocurre dos días después de que fuerzas estadounidenses informaran sobre la destrucción de una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por una banda de Venezuela. Según Trump, la operación dejó 11 muertos.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaEcuadorNicolás MaduroDonald TrumpNarcotráficoMarco Rubio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
1

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía
2

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz
3

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky
4

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”
5

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Messi se despidió como se despiden los grandes

Messi se despidió como se despiden los grandes

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios

Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios