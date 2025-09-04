El imprevisto que sufrió el plantel de San Martín en la antesala del trascendental duelo contra Colegiales

El retraso complica los tiempos de descanso y recuperación de los futbolistas, que deberán afrontar un viaje más largo de lo previsto en la antesala de un cruce clave. Este viernes, desde las 19, el “Santo” se medirá con Colegiales en Munro, en un encuentro decisivo para sus aspiraciones en la zona A de la Primera Nacional. Con la obligación de sumar de a tres, San Martín buscará dejar atrás la incomodidad del viaje y enfocarse únicamente en lo futbolístico.