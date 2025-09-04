Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El imprevisto que sufrió el plantel de San Martín en la antesala del trascendental duelo contra Colegiales

El cuerpo técnico deberá modificar la hoja de ruta para que mitigar el cansancio de los futbolistas.

El imprevisto que sufrió el plantel de San Martín en la antesala del trascendental duelo contra Colegiales
Hace 1 Hs

El plantel de San Martín sufrió un contratiempo que alteró la planificación previa al duelo frente a Colegiales. La delegación debía abordar el vuelo FO 5213 de Flybondi, programado para despegar desde el aeropuerto “Benjamín Matienzo” a las 21.55. Sin embargo, según informó el sitio www.aeropuertosargentina.com, la salida fue demorada y el avión recién levantará vuelo a las 0.40 con destino al aeropuerto internacional “Ministro Pistarini”, de Ezeiza.

Este imprevisto obligará al equipo que dirige Mariano Campodónico a modificar su hoja de ruta. Desde Ezeiza, la delegación tendrá que trasladarse nuevamente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para alojarse en un hotel de la zona de Retiro, en donde quedará concentrada hasta la hora del partido.

El retraso complica los tiempos de descanso y recuperación de los futbolistas, que deberán afrontar un viaje más largo de lo previsto en la antesala de un cruce clave. Este viernes, desde las 19, el “Santo” se medirá con Colegiales en Munro, en un encuentro decisivo para sus aspiraciones en la zona A de la Primera Nacional. Con la obligación de sumar de a tres, San Martín buscará dejar atrás la incomodidad del viaje y enfocarse únicamente en lo futbolístico.

Temas TucumánBuenos AiresPrimera NacionalMariano CampodónicoClub Atlético Colegiales
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
4

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
5

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
6

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Más Noticias
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

Messi y un legado interminable: el 10 alcanzará un histórico récord esta noche

Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Comentarios