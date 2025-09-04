El imprevisto que sufrió el plantel de San Martín en la antesala del trascendental duelo contra Colegiales

El plantel de San Martín sufrió un contratiempo que alteró la planificación previa al duelo frente a Colegiales. La delegación debía abordar el vuelo FO 5213 de Flybondi, programado para despegar desde el aeropuerto “Benjamín Matienzo” a las 21.55. Sin embargo, según informó el sitio www.aeropuertosargentina.com, la salida fue demorada y el avión recién levantará vuelo a las 0.40 con destino al aeropuerto internacional “Ministro Pistarini”, de Ezeiza.
Este imprevisto obligará al equipo que dirige Mariano Campodónico a modificar su hoja de ruta. Desde Ezeiza, la delegación tendrá que trasladarse nuevamente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para alojarse en un hotel de la zona de Retiro, en donde quedará concentrada hasta la hora del partido.
El retraso complica los tiempos de descanso y recuperación de los futbolistas, que deberán afrontar un viaje más largo de lo previsto en la antesala de un cruce clave. Este viernes, desde las 19, el “Santo” se medirá con Colegiales en Munro, en un encuentro decisivo para sus aspiraciones en la zona A de la Primera Nacional. Con la obligación de sumar de a tres, San Martín buscará dejar atrás la incomodidad del viaje y enfocarse únicamente en lo futbolístico.