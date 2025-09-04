Secciones
DeportesFútbol

Cómo vivieron los hinchas lo que podría ser la última función de Lionel Messi en casa

Miles de argentinos colmaron Núñez para acompañar al capitán del seleccionado en una jornada que muchos vivieron como una despedida anticipada

Cómo vivieron los hinchas lo que podría ser la última función de Lionel Messi en casa LA GACETA / SOFÍA LUCENA
Maria Sofia Lucena
Por Maria Sofia Lucena Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Lionel Messi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
4

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
5

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
6

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Más Noticias
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

Messi y un legado interminable: el 10 alcanzará un histórico récord esta noche

Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Comentarios