Secciones
DeportesFútbol

Un homenaje único a Messi en el Monumental: el mosaico colectivo de la Copa del Mundo

El estadio de River tuvo su rincón de arte, el artista Gonzalo Castaño invitó al público a armar un mosaico con 5.800 piezas que retrata al capitán de la selección

Un homenaje único a Messi en el Monumental: el mosaico colectivo de la Copa del Mundo LA GACETA / SOFÍA LUCENA
Maria Sofia Lucena
Por Maria Sofia Lucena Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Lionel Messi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
4

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
5

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
6

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Más Noticias
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

¿Quién es José Chavarría, el ojo invisible de Atlético Tucumán?

¿Quién es José Chavarría, el "ojo invisible" de Atlético Tucumán?

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

El mensaje de Mariano Campodónico en un momento en el que San Martín necesita reeinventarse para volver a creer

El mensaje de Mariano Campodónico en un momento en el que San Martín necesita reeinventarse para volver a creer

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

Messi y un legado interminable: el 10 alcanzará un histórico récord esta noche

Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Comentarios