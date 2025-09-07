Por qué nos reímos en momentos incómodos, según la psicología

La causa detrás de la risa nerviosa

Este fenómeno está asociado a la disonancia cognitiva, es decir, al conflicto entre lo que una persona siente y lo que se espera de ella en determinado contexto. En el caso de un duelo, por ejemplo, la risa no refleja indiferencia, sino que funciona como un amortiguador emocional ante el impacto de la pérdida.