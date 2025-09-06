Con este truco, transformá tus medias viejas en un objeto práctico para tu casa

El secreto está en la electricidad estática que genera el nailon, capaz de atraer polvo, pelusas y hasta pelos de mascotas sin necesidad de aspiradora ni productos químicos. La técnica es sencilla: solo hay que envolver el cabezal de una escoba o mopa con una media vieja y asegurarla bien. Al pasarla por el suelo, la suciedad se adhiere con facilidad y el barrido se vuelve mucho más rápido y eficaz.