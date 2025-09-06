Con este truco, transformá tus medias viejas en un objeto práctico para tu casa

Las medias de nylon -también conocidas como “can can” o medias finas- tienen fama de ser frágiles y de terminar olvidadas en el fondo del cajón. Sin embargo, un truco de reciclaje que se volvió viral en TikTok demuestra que, lejos de ser basura, pueden tener una segunda vida muy práctica: servir como herramienta de limpieza.
El secreto está en la electricidad estática que genera el nailon, capaz de atraer polvo, pelusas y hasta pelos de mascotas sin necesidad de aspiradora ni productos químicos. La técnica es sencilla: solo hay que envolver el cabezal de una escoba o mopa con una media vieja y asegurarla bien. Al pasarla por el suelo, la suciedad se adhiere con facilidad y el barrido se vuelve mucho más rápido y eficaz.
Más usos ingeniosos para tus medias rotas
El reciclaje de medias no se limita al suelo. También podés usarlas:
- Para muebles: colocándolas en la mano como un guante, eliminan el polvo de las superficies sin necesidad de aerosoles.
- En el cuidado personal: al cubrir con ellas el cabezal de un cepillo, retirar los cabellos acumulados es cuestión de segundos.
- En la cocina: resultan ideales para limpiar sartenes antiadherentes o superficies de acero inoxidable sin rayarlas.
- Con velas: tras calentar un recipiente al baño maría, ayudan a retirar restos de cera sin dejar marcas.
- Para calzado: después de aplicar betún, frotar con una media logra un brillo uniforme y elegante sin dañar el material.
Este truco, además de económico, ofrece una alternativa sustentable para reducir residuos y apostar por la reutilización en el hogar.