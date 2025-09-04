Colapinto vuelve a Monza: guiños a la carbonara, recuerdos felices y la mira puesta en sumar puntos con Alpine

Franco Colapinto pisa otra vez Monza. Un año después de su estreno en Fórmula 1, el pilarense vuelve al histórico trazado italiano ahora bajo la estructura de Alpine y con una agenda que combinó promoción y trabajo: durante el media day se subió al programa Pirelli Hot Lap, ese formato en el que invitados recorren el circuito a ritmo alto con un piloto de la categoría al volante. Entre frenadas y curvas, al argentino le tiraron un desafío insólito: explicar la receta de la carbonara. Colapinto salió del paso con humor —reivindicó la yema y el guanciale, sin crema— mientras marcaba la trazada. Un clip que la escudería con sede en Enstone se encargó de viralizar.