Alpine explicó la maniobra: se reveló por qué Gasly demoró en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos dejó un sabor amargo en Alpine y, especialmente, en Franco Colapinto. El piloto argentino, que venía con mejor ritmo y neumáticos más frescos que Pierre Gasly, se encontró condicionado por una decisión interna que terminó por frustrar la posibilidad de conseguir su primer punto en la Fórmula 1 con su nuevo equipo.
La situación generó polémica porque, lejos de ser una improvisación, formaba parte de un protocolo pactado antes de la carrera. Según trascendió en las últimas horas, el equipo había establecido un plan para los intercambios de posiciones con reglas muy concretas: El movimiento debía hacerse en zonas seguras; el lugar elegido era la curva 1, la clásica Tarzán; la orden se debía transmitir con anticipación por radio y ninguno de los pilotos podía resistirse en pista.
En la vuelta 70, tras el ingreso del auto de seguridad por el abandono de Lando Norris, la radio de Alpine le pidió a Gasly que cediera el puesto. Sin embargo, el francés recién lo hizo un giro después, lo que dejó a Colapinto sin margen para ir en busca de Esteban Ocon, que finalmente se quedó con el último punto en disputa.
Al terminar la competencia, el pilarense no ocultó su fastidio: “Era muy fácil sumar un punto hoy. Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo. No nos ayudamos para nada entre nosotros”, lanzó. Su enojo tiene un antecedente inmediato: ya en la carrera previa había logrado superar en pista a Gasly, aunque otra vez el resultado no lo reflejó.
Se viene Monza, un circuito que Colapinto conoce bien
El próximo capítulo será en Monza, circuito en el que Colapinto debutó en 2024. La atención estará puesta no sólo en el rendimiento del A525, que sigue lejos de los puestos de vanguardia, sino también en la tensión interna de Alpine, que ya se trasladó a las redes sociales y obligó a la escudería a emitir un comunicado sobre las reglas de convivencia.
Mientras tanto, el argentino suma actuaciones sólidas que refuerzan su lugar en la parrilla y lo consolidan como uno de los proyectos más firmes para continuar en la categoría más allá de 2025.