Alpine explicó la maniobra: se reveló por qué Gasly demoró en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

Se viene Monza, un circuito que Colapinto conoce bien

El próximo capítulo será en Monza, circuito en el que Colapinto debutó en 2024. La atención estará puesta no sólo en el rendimiento del A525, que sigue lejos de los puestos de vanguardia, sino también en la tensión interna de Alpine, que ya se trasladó a las redes sociales y obligó a la escudería a emitir un comunicado sobre las reglas de convivencia.