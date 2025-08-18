LA GACETA celebra sus 113 años con un regalo imperdible: una moto Corven Mirage 110

En el marco de su aniversario número 113, LA GACETA quiere agradecer a sus lectores con un premio que hará vibrar a más de uno: una moto Corven Mirage 110, año 2023, 0 kilómetro.
Durante más de un siglo, LA GACETA ha acompañado a generaciones de tucumanos y lectores de toda la región, informando con excelencia, integridad y compromiso. Hoy, esta trayectoria se celebra con un obsequio que combina estilo, movilidad y libertad. ¿Cómo participar?
El concurso es muy simple: pueden participar todas las personas mayores de 18 años completando un breve formulario acá. Entre todos los inscriptos se realizará un sorteo el miércoles 3 de septiembre, ante escribano público.
Un premio que puede ser tuyo
La Corven Mirage 110 es sinónimo de practicidad y diseño, ideal para moverte con comodidad en la ciudad. Un regalo pensado para quienes nos eligen día a día en papel, en la web, en el celular, la TV o a través de nuestras plataformas digitales. Cumplimos 113 años… y queremos celebrarlo con vos.
Participá y convertite en el dueño de una moto nueva para estrenar.
Bases y condiciones
Organizador: El presente sorteo es organizado por LA GACETA.
Participación: Podrán participar todas las personas físicas, mayores de 18 años, que completen correctamente el formulario de inscripción.
Vigencia: La participación estará habilitada hasta el martes 2 de septiembre de 2025, inclusive.
Sorteo: Se realizará el miércoles 3 de septiembre de 2025, mediante escribano público.
Premio: Una (1) moto Corven Mirage 110 OKM – Año 2023. El premio no podrá ser cambiado por dinero en efectivo ni por ningún otro bien o servicio.
Entrega del premio: El ganador deberá reclamar el premio dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el premio quedará a disposición de LA GACETA.
Gastos: LA GACETA no se hará responsable de ningún gasto en que incurra el ganador para el retiro del premio (traslados, trámites, patentamiento, seguros, etc.).
Aceptación de bases: La sola participación en este sorteo implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases y condiciones.