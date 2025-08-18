LA GACETA celebra sus 113 años con un regalo imperdible: una moto Corven Mirage 110

Un premio que puede ser tuyo

La Corven Mirage 110 es sinónimo de practicidad y diseño, ideal para moverte con comodidad en la ciudad. Un regalo pensado para quienes nos eligen día a día en papel, en la web, en el celular, la TV o a través de nuestras plataformas digitales. Cumplimos 113 años… y queremos celebrarlo con vos.