Secciones
SociedadActualidad

Cómo influyen las fases de la luna en el estado emocional y cómo aprovechar su energía

Observar en qué fase se encuentra puede ayudarte a comprender por qué en ciertos momentos te sientes más introspectiva, impulsiva, sensible o motivada.

Cómo influyen las fases de la luna en el estado emocional y cómo aprovechar su energía
Hace 1 Hs

Desde tiempos antiguos, la luna ha sido vista como un espejo cósmico que refleja nuestras emociones y ritmos internos. Sus fases no solo marcan el ciclo de la naturaleza y las mareas, sino que también influyen en nuestro estado emocional, en la toma de decisiones y en la forma en que vivimos cada etapa del mes.

La astrología y distintas tradiciones espirituales coinciden en que la luna afecta a nuestra energía vital. Observar en qué fase se encuentra puede ayudarte a comprender por qué en ciertos momentos te sientes más introspectiva, impulsiva, sensible o motivada.

A continuación, te contamos cómo influye cada fase lunar en tus emociones y qué hacer para aprovechar su energía de manera consciente.

Luna Nueva: introspección y nuevos comienzos

Influencia emocional: puede generar cansancio, confusión o necesidad de renovación.

Cómo aprovecharla: ideal para meditar, escribir un diario, fijar intenciones y comenzar hábitos nuevos.

Luna Creciente: motivación y planificación

Influencia emocional: aumenta el entusiasmo y la energía, aunque también la ansiedad por resultados rápidos.

Cómo aprovecharla: momento para planificar proyectos, organizar tu agenda e iniciar actividades creativas.

Cuarto Creciente: desafíos y decisiones

Influencia emocional: tensión interna, dudas y conflictos, pero también impulso para superar obstáculos.

Cómo aprovecharla: toma decisiones valientes y refuerza compromisos contigo misma.

Gibosa Creciente: refinamiento y anticipación

Influencia emocional: mezcla de entusiasmo y nerviosismo por lo que está por llegar.

Cómo aprovecharla: revisa y pulir detalles de proyectos, relaciones y metas.

Luna Llena: revelaciones y emociones intensas

Influencia emocional: se intensifican la sensibilidad, la irritabilidad o la euforia; salen a la luz emociones reprimidas.

Cómo aprovecharla: realiza rituales de soltar, perdonar o cerrar ciclos; practica meditación y autocuidado.

Gibosa Menguante: reflexión y gratitud

Influencia emocional: melancolía o sensación de pérdida, pero también claridad y aceptación.

Cómo aprovecharla: agradece, escribe aprendizajes y suelta lo que ya no resuena contigo.

Cuarto Menguante: liberación y limpieza

Influencia emocional: mayor estabilidad, aunque con necesidad de reorganizar prioridades.

Cómo aprovecharla: haz cierres, corta lazos energéticos y practica el desapego.

Luna Balsámica (Menguante): silencio y renacimiento

Influencia emocional: cansancio, introspección y desconexión, pero con conexión espiritual profunda.

Cómo aprovecharla: dedica tiempo a descansar, meditar y visualizar lo que sembrarás en la próxima luna nueva.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luna de Sangre en septiembre 2025: cuándo, a qué hora y desde dónde verla

Luna de Sangre en septiembre 2025: cuándo, a qué hora y desde dónde verla

El eclipse del 7 de septiembre abre un nuevo portal: tres rituales para aprovechar esa energía

El eclipse del 7 de septiembre abre un nuevo portal: tres rituales para aprovechar esa energía

¿Naranja, violeta o multicolor?: descubrieron cuál es el verdadero color de la Luna

¿Naranja, violeta o multicolor?: descubrieron cuál es el verdadero color de la Luna

Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Comentarios