"Quedan libres en 24 horas": la secretaria de Seguridad de Yerba Buena cuestionó la inacción judicial

Ileana Dulout, secretaria de Seguridad de Yerba Buena, confirmó a LA GACETA que el hecho se trata de un intento de robo. Según explicó, la víctima de los ataques, además, contaba con antecedentes delictivos. “Desde junio hemos tratado de accionar por distintos hechos de esta persona, pero la justicia no determinó la prisión preventiva”, señaló. Remarcó que, de haberse aplicado la medida, “quizá esto no hubiese pasado”.