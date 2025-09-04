"Quedan libres en 24 horas": la secretaria de Seguridad de Yerba Buena cuestionó la inacción judicial

El caso de una persona atacada por una jauría en Yerba Buena volvió a poner en debate la seguridad y la respuesta judicial en la provincia. El video muestra a una persona gravemente herida, prácticamente desnuda, mientras vecinos intentan ahuyentar a los perros que la agredían.
Ileana Dulout, secretaria de Seguridad de Yerba Buena, confirmó a LA GACETA que el hecho se trata de un intento de robo. Según explicó, la víctima de los ataques, además, contaba con antecedentes delictivos. “Desde junio hemos tratado de accionar por distintos hechos de esta persona, pero la justicia no determinó la prisión preventiva”, señaló. Remarcó que, de haberse aplicado la medida, “quizá esto no hubiese pasado”.
La funcionaria cuestionó duramente la actuación judicial. “Detienen a las personas acusadas de robos, pero quedan libres en 24 horas. Es frustrante, porque los vecinos denuncian y al poco tiempo el acusado vuelve a rondar la zona”.
Respecto a la zona donde ocurrió el ataque, Dulout aclaró que no figura como área de alta inseguridad en el mapa del delito de Yerba Buena. Sin embargo, admitió que los delitos se concentran en sectores limítrofes de la ciudad, donde los delincuentes pueden moverse con facilidad hacia otras jurisdicciones.
La secretaria también destacó que la seguridad no depende únicamente de la presencia de guardias urbanos. “Trabajamos con infraestructura, iluminación y planificación urbana, porque la prevención también pasa por cómo está diseñada la ciudad”, explicó.
En cuanto al tipo de delitos más frecuentes, Dulout detalló que predominan los robos a domicilio, algunos con inhibidores, mientras que los motoarrebatos son menos recurrentes.