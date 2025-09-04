Expocon 2025: "La IA ya no es un tema de especialistas: es una herramienta transversal para la educación, la producción y el desarrollo económico"
En la apertura del evento esta mañana, el director ejecutivo de Argencon, Luis Galeazzi, subrayó el papel estratégico de la Inteligencia Artificial (IA) en la transformación productiva del país.
APERTURA. Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom, dio el puntapié inicial para la Expocon 2025. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Hotel SheratonExpocon
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular