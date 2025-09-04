Con la Expocon 2025, Tucumán consolida su posición como polo de la Economía del Conocimiento

Acevedo destacó el crecimiento de la muestra y resaltó que la feria visibiliza el talento local y las capacidades de un sector que se desarrolla desde la implementación de beneficios impositivos para la industria, vigentes hasta 2050. “Hay una industria que se está desarrollando en Tucumán desde hace un tiempo. Esta muestra sirve no solo para intercambiar conocimiento, sino también para motivar a inversores a apostar por nuestra provincia”, afirmó.