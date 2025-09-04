Con la Expocon 2025, Tucumán consolida su posición como polo de la Economía del Conocimiento

Tucumán dio un nuevo paso para consolidarse como referente en la Economía del Conocimiento con la apertura de la Expocon 2025, impulsada por el Gobierno provincial a través del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP). El evento, que busca atraer inversiones, generar empleo calificado y fomentar proyectos con potencial exportador, reunió a más de 4.000 inscriptos en su segunda edición, superando la participación de 2024.
El lanzamiento estuvo encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, acompañado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y la ministra de Educación, Susana Montaldo, junto a autoridades del IDEP, el Ente Tucumán Turismo, la Federación Económica de Tucumán y legisladores provinciales.
Acevedo destacó el crecimiento de la muestra y resaltó que la feria visibiliza el talento local y las capacidades de un sector que se desarrolla desde la implementación de beneficios impositivos para la industria, vigentes hasta 2050. “Hay una industria que se está desarrollando en Tucumán desde hace un tiempo. Esta muestra sirve no solo para intercambiar conocimiento, sino también para motivar a inversores a apostar por nuestra provincia”, afirmó.
Por su parte, Daniel Abad valoró el aumento de asistentes y el papel de las universidades locales en la formación de mano de obra calificada. “La provincia se está convirtiendo en una potencia en este sentido, gracias al talento tucumano y a la industria del conocimiento, que es un eje central del gobernador Jaldo”, señaló.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, resaltó la importancia del capital humano para el desarrollo económico y anunció que en septiembre se capacitará a todos los docentes de la provincia en el uso de Inteligencia Artificial. La iniciativa busca integrar la IA como herramienta didáctica y crítica en las aulas, potenciando la creatividad y el pensamiento analítico de los estudiantes.
Desde el IDEP, Juan Casañas explicó la relevancia estratégica del organismo y destacó el marco normativo provincial como un factor clave para atraer inversiones. “Tenemos la mejor ley del país, la más amigable para el empresario. Esto permite que muchas compañías decidan instalarse en Tucumán. Hoy ocupamos el segundo lugar a nivel nacional, después del Gran Buenos Aires”, aseguró.
Casañas también vinculó la Expocon con la innovación educativa y el desarrollo turístico, señalando que la formación docente en nuevas tecnologías y la promoción del turismo de calidad consolidan un ecosistema productivo más amplio. “La provincia está consolidando su lugar. Tucumán dejó de ser solo un punto en el mapa del norte argentino para transformarse en un faro de innovación, inversión y talento”, concluyó.